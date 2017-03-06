С 1 апреля школьные столовые по примеру детсадовских перейдут на единое меню. Так все школьники в учебных учреждениях начнут питаться одинаково. Но это не значит, что блюда не будут разнообразными.



Сейчас в школьных столовых нет блюд по свободному выбору - есть лишь комплексы. С 1 апреля планируется ввести единое меню на примере того, что применяется в детских садах. При этом родители ребенка, оплатившего питание «образовательной картой», будут иметь подробную информацию о том, что он поел. Об этом на «деловом понедельнике» сообщила генеральный директор департамента продовольствия и социального питания города Казани Гузель Ананьева.

Использование для питания детей полуфабрикатов, приготовленных поварами департамента, позволит решить проблему нехватки кадров и изношенности оборудования в столовых школ и детсадов. При этом блюда будут готовиться с соблюдением технологического процесса и учетом потребностей растущего организма. Детское меню будет разнообразным и сбалансированным.

Дегустации блюд, которые подаются школьникам и детсадовцам, регулярно проводятся департаментом продовольствия и социального питания. Родители на дне открытых дверей могут сами попробовать, чем ежедневно питается их чадо. В прошлом году около 2 тысяч мам и пап узнали о нормах СанПиН, согласно которым готовятся блюда. Также в ходе таких встреч с родителями проводится разъяснительная работа по здоровому питанию для растущего организма. Ведь в детском меню исключаются жареные продукты и не допускается использование усилителей вкуса.

- В этом году день открытых дверей для родителей продолжает проводиться. На прошлой неделе в дегустации приняли участие 35 детских садов Вахитовского и Советского районов. Нам хочется показать родителям, что включает в себя завтрак, обед и полдник. Особое внимание уделили мясным полуфабрикатам, чтобы мамы и папы могли оценить их качество и вес. Планируем проводить такие встречи раз в две недели, охватывая разные районы города, - прокомментировала Гузель Ананьева.

А для получения обратной связи в рамках дегустации проводятся опросы. Результаты показали, что 80% родителей нравится питание в столовых, 85% мам и пап считают его достаточно разнообразным. Дети 73% опрошенных довольны блюдами, но 50% ребят не любят рыбу, 30 - капусту, 10 - вареную морковь.

На сегодняшний день двухразовое питание в школе стоит 80 рублей и включает в себя завтрак и обед. Во всех школах города введен безналичный расчет. Им пользуются от 70% до 100% учеников. В школах планируют провести разъяснительные мероприятия, чтобы показать удобство карт для оплаты питания. Так родители не только смогут контролировать расходы своих детей, но и будут уверенными в том, что ребенок поел в столовой, а не потратил наличные неизвестно на что.

- В прошлом году в Казани проведены проверки 145 детских садов и 352 школ, в ходе которых обнаружены случаи махинаций с продуктами и денежными средствами. Если использовать безналичный расчет, то этого можно избежать. Другой вопрос, если родителям неудобно этим пользоваться. Мы должны работать над усовершенствованием системы, готовы рассмотреть пожелания, - добавляет Гузель Ананьева.

Мэр Казани Ильсур Метшин предложил уже с начала четвертой четверти увеличить охват пользователей безналичных карт в школах города. Кроме того, он отметил, что единое разнообразное сбалансированное меню с витаминами, необходимыми полезными продуктами должно быть введено во всех школах и дошкольных учреждениях города. И подчеркнул, детям нужно прививать культуру правильного питания.

Между тем еще одна проблема столовых - нехватка кадров. Сейчас делается акцент на молодых профессионалах. В колледжах проводится подготовка поваров и кухонных сотрудников именно для работы в столовых школ и детских садов.