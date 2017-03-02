Каждую весну во дворе Асмы Загидуллиной ласточки вили гнездо, радуя всех своим щебетанием.

Лето 1941 года. Село Уразла Зеленодольского района. По двору ходит женщина, то и дело приговаривая:

- Ну почему они не прилетели? Эх, что-то будет! Сердце болит…

В 1941 году птицы не прилетели. Мать большого семейства забеспокоилась: к чему бы это? Не зря болело сердце матери… Началась война с Германией. Ее дети ушли на фронт защищать Родину. А вскоре в дом без птиц прилетели черные вести.





Сгорел в танке сын Шафигулла. Погиб и второй сын - артиллерист Самигулла.

А в октябре 1942 года на перроне железнодорожного вокзала семейство провожало на войну дочку Марьям, только что закончившую учебу в Казанском медицинском институте. Ей утром выдали диплом, а вечером с однокурсниками отправили на фронт.

Прощаясь с семьей, Марьям вдруг сняла с себя татарские сережки с коралловыми шариками. Протянула любимое украшение маленькой племяннице Нурание со словами:

- Если я не вернусь, носи как память обо мне!





Многие соседи в 1941 году уже получили похоронки. Юная Марьям знала, что война никого не щадит. Отправили новичков в самое пекло - в Сталинград. Шли страшные бои. Вода в Волге была красного цвета от крови. Поток раненых не иссякал. Молодой хирург оперировала сутками. Когда скальпель выпадал из рук, спала два-три часа и снова бралась за работу.

Однажды к ней на стол попал молодой разведчик Михаил. Успешно его прооперировала. За долгую войну по какой-то необъяснимой мистической закономерности ей пришлось трижды оперировать этого отважного парня. Ну как ему было не влюбиться в красавицу хирурга, которая то и дело возвращает с того света? Михаил начал оказывать знаки внимания Марьям. Приходил с гитарой, пел песни… А в конце войны решил представить невесту своим братьям, с боями дошедшим до Берлина. Всем им были написаны письма. Назначена встреча. И вот он, Берлин 1945 года. В самом логове фашизма двое влюбленных - Михаил и Марьям - встретились с родственниками, сияя от счастья! Победа! Они живы! Любят друг друга.

На той памятной встрече Михаил подарил своей невесте золотые сережки с рубином в знак начала мирной семейной жизни…

В июне 1945 года Марьям Зай­нулловну Загидуллину наградили орденом Красной Звезды. В наградном листе сказано: «…т. Загидуллина - врач-ординатор операционно-перевязочного взвода, в период боев дивизии в г. Бреслау, буквально не жалея своих сил, энергии и умения, вырвала из лап смерти бойцов и офицеров при наплыве раненых. Она не уходила из операционной до полного окончания работы, отдавая все свои силы на дело спасения жизни воинов…»





После войны у Михаила и Марьям родилась я. Мне было 16 лет, когда двоюродная сестра Нурания рассказала историю о коралловых сережках. Она вручила их мне со словами:

- По праву тебе, дочке Марьям, их носить!





Мои родители прожили непростую, но достойную жизнь. Правда, папа умер рано, не дожив до 60 лет. А мама до 70 лет работала врачом-хирургом и оказалась долгожителем. Умерла в 2010 году. Похоронена в селе Уразла Зеленодольского района. В центре села бьет родник, который сельчане назвали в честь моей мамы «Марьям чишмэсе». Дом, где она родилась, не пустует. Выросло новое поколение детей и внуков в доме, куда птицы вернулись вить гнезда…





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Ведущая рубрики «История войны в вещах» Венера ЯКУПОВА