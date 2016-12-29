Женщина в большой политике, женщина в большом спорте - эти темы накануне 8 Марта мы обсуждали с гостьей редакции «Казанских ведомостей» - депутатом Государственной Думы РФ, членом Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов, заслуженным тренером России по легкой атлетике Ольгой Павловой.



Важно защитить свою точку зрения



- Ольга Ивановна, насколько женщине сложно в большой политике?

- Это трудно. Но женщины проще адаптируются к сложным ситуациям. Мне здорово помогает спортивная закалка. У меня папа военный, пережил войну, я была старшей дочкой в семье. Родители никогда не ограждали нас от трудностей, не создавали тепличных условий. Хочешь чего-то - добивайся сама. Не получается - пробуй еще раз. Спортивный характер не позволяет мне опускать руки, сходить с дистанции.

В Госдуме женщин-депутатов немного - около 70 из 450 человек. Говорят, это больше, чем было в предыдущие созывы. Мы работаем с мужчинами на равных, и у нас с коллегами сложились хорошие партнерские отношения.

- Социальный блок законов самый важный. Интересно, как проходит обсуждение и принятие законов, которые непосредственно влияют на жизнь каждого россиянина?

- Да, комитет по труду, социальной политике и делам ветеранов, пожалуй, один из самых сложных. По правилам каждая фракция должна выразить свое отношение по каждой инициативе, выдвинуть свои предложения, поэтому очень важно уметь аргументированно защищать свою точку зрения. Несмотря на то что в Госдуме я совсем недавно, уже 8 раз выходила на думскую трибуну с законодательными инициативами. Мне выступать привычно. Я 14 лет работала в Казанском педагогическом университете на спортивном факультете и за эти годы научилась общаться с аудиторией, держать ее внимание. Был такой момент, когда в Госдуме выступала об одном из законов, коллеги из других партий даже аплодировали. Это говорит о том, что движемся мы в верном направлении.

Не получается - пробуй еще раз!

- Какие новые законы в социальной сфере приняты и начинают действовать в России?

- Законопроектов рассматривается очень много. С января 2017 года вступили в силу 306 федеральных законодательных актов, в том числе и те, которые непосредственно касаются социальной сферы. Например, 22 февраля Госдумой принят закон о том, что теперь часть доходов от деятельности букмекерских контор, тотализаторов и всероссийских государственных лотерей будет направляться на развитие детского спорта, спортивных федераций. Размер этих целевых отчислений - 5 процентов от дохода в квартал, но не менее 3 миллионов рублей. По самым предварительным подсчетам, суммарный объем этих денежных средств может превысить миллиард рублей в год.

Также 22 февраля Госдума в первом чтении приняла законопроект, согласно которому с 1 января 2018 года все бюджетные и социальные выплаты будут производиться на карты национальной платежной системы «Мир».

Понятно, что в крупных городах проблем с введением новых карт не будет, но вот в районах могут возникнуть вопросы. Поэтому для нас крайне важно уточнить порядок перехода на новую платежную систему, чтобы этот процесс не был для людей болезненным.

- Государственный Совет Татарстана вышел с инициативой разработки и принятия федерального закона «О детях войны». Этот законопроект несколько раз обсуждался в Госдуме. Какова его судьба?

- Этот вопрос задают мне на всех встречах. Дело в том, что КПРФ, «Справедливая Россия» и Госсовет Республики Татарстан предложили свои законопроекты по проблемам детей войны. Эти проекты были разработаны по многочисленным обращениям наших избирателей. Сейчас в России к категории «дети войны» относятся примерно 12 миллионов человек. Многие из них получают льготы как инвалиды, ветераны труда, труженики тыла или по другим основаниям. Но более 2,3 миллиона детей войны не попадают ни под одну льготную категорию и не имеют никаких мер социальной поддержки. А ведь это люди преклонного возраста, многие из них одиноки. Им поддержка государства необходима.

Предложенный Государственным Советом Татарстана законопроект получил поддержку других регионов. Из 20 регионов, которые рассмотрели эту законодательную инициативу у себя в парламенте, 17 ее поддержали. К сожалению, 20 января законопроект «О детях войны» не был поддержан Государственной Думой. Но мы надеемся, что он будет доработан и Госдума вернется к его рассмотрению.

Спорт научил быстро принимать решения

- Ваши ученики достигали олимпийских высот, становились призерами мировых первенств, многие тоже стали высококлассными тренерами…

- Говорят, что хорошими тренерами становятся те спортсмены, которые сами недобегали, недопрыгали. В этом есть доля правды. Как правило, великие спортсмены не добиваются успехов в тренерском деле. Объясню почему. Большой спорт эмоционально опустошает человека, и конечно, необходимо призвание. Я рано ушла из спорта. Тогда для меня это была трагедия. Но сейчас не жалею об этом, потому что смогла реализоваться как тренер, ученый, организатор спортивного процесса в Татарстане. Мое призвание оказалось в этом.

- Что дал вам спорт?

- Умение преодолевать препятствия, умение терпеть, не выбегать впереди паровоза. Дело в том, что я бегала на средние дистанции. Это не просто взял и пробежал. Это тактика и стратегия. Например, восьмисотметровка - одна из сложных дистанций. Она подразумевает не только физическую, но и тактическую подготовку, умение быстро принимать решения. На коротких дистанциях каждый бежит по своей дорожке, там главное - скорость. А средние и длинные дистанции - контактный вид бега, где спортсмены бегут в общей группе. Там необходимо чувствовать соперника, анализировать ситуацию, которая меняется ежесекундно… Здесь уже вступают в игру нервы, психология.

- Эмоции в спорте и жизни мешают достигать целей?

- От природы я человек эмоциональный, но спортивный опыт помогает работать хладнокровно, четко продумывая каждое решение. Но у меня есть принцип: нельзя достигать целей любой ценой. Если я вижу, что-то идет не так, значит, не нужно это делать сейчас, не надо мучить себя, биться лбом о стенку. Придет момент, когда это получится быстро, легко.

Не болеешь - получи абонемент в бассейн

- Спорт и политика - как они влияют друг на друга?

- Спорт - эффективный инструмент социальной политики любого государства: и внешней, и внутренней. Спорт - это прежде всего оздоровление, продление активного долголетия каждого члена общества. Сегодня в Татарстане созданы замечательные возможности, чтобы спортом занимались все - инвалиды, пожилые, дети. Наши спортивные объекты доступны для посещения людей с ограниченными физическими возможностями, мы готовим специальных тренеров, которые работают с ними. Не каждый регион России может это себе позволить.

Большая работа продолжается. В 2017 году за счет федерального бюджета в Татарстане доступной средой будут оснащены еще 108 социальных объектов, учреждений культуры, спорта, образования.

Всего один показательный пример. Буквально несколько дней назад мы открывали в Новошешминском районе лыжную базу. Не так давно в самом Новошешминске открыли великолепный плавательный бассейн. Глава района Вячеслав Михайлович Козлов рассказал, что бассейн не простаивает. И еще там ввели интересную форму поощрения - те жители Новошешминска, кто работают без больничного, от администрации района получают абонементы в бассейн. Этот пример хорошо бы перенять руководителям предприятий, организаций. Абонементы в бассейн, фитнес-зал могут стать отличным стимулом для сотрудников следить за своим здоровьем.

- Ольга Ивановна, вы инициатор необычного проекта «Болей за наших!» Как он развивается?

- Идея этого благотворительного проекта появилась, когда я работала в дирекции Всемирной универсиады. Мы стали приглашать на соревнования самого высокого уровня ребят из малоимущих семей, детей-инвалидов, воспитанников детских домов и интернатов. Позже в Госсовете РТ женщины-депутаты объединились в группу «Мэрхэмэт - Милосердие», которую возглавляет Татьяна Ларионова, и мы в этом направлении стали работать более системно. Спортивные федерации предоставляют детям билеты на соревнования, спортивную форму, спортивный инвентарь, главы администраций районов выделяют автобусы, на которых ребята приезжают в Казань. Здесь они получают возможность не только поболеть за наших, но и пообщаться с чемпионами, побывать на мастер-классах легендарных спортсменов, получить у них автографы. Понимаете, у многих спортсменов сложная судьба, многие из них стали победителями вопреки всему. И они на собственном примере показывают детям, что невозможное возможно. Большую помощь в реализации проекта оказывает и партнер проекта - татарстанское представительство фонда «Динамо» - детям России». Проект будем развивать. Мы открыты для предложений о сотрудничестве.

- Сами продолжаете тренироваться?

- Конечно, занимаюсь в тренажерном зале, много и с огромным удовольствием хожу пешком. Радует, что в Казани с восстановлением парков и скверов начал развиваться «Зеленый фитнес». Если у вас есть возможность, надо чаще выходить на природу, чтобы сделать элементарную гимнастику, пробежаться.

Люблю скандинавскую ходьбу. Это здорово, когда единомышленники собираются вместе и помимо физических нагрузок получают положительные эмоции от общения. Всегда надо идти вперед! В этом смысл жизни.