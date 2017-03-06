Для спасения Татфондбанка Татарстан готов был предоставить 25 миллиардов рублей, но согласно финансовой модели Центробанка предполагалось еще свыше 40 миллиардов рублей.

Об этом рассказал в понедельник, 6 марта, Президент Татарстана Рустам Минниханов на встрече с журналистами федеральных и республиканских СМИ, посвященной Международному женскому дню, сообщает ИА «Татар-информ».

«Кризис 2014 года подорвал устойчивость банков. Нам, к сожалению, не удалось миновать этой участи, - сказал лидер республики, комментируя ситуацию с ТФБ. - Сегодня в адрес Ильдара Шафкатовича (Халикова - премьер-министра РТ. - прим. «Татар-информ»), в мой адрес много претензий из-за того, что правительство там присутствовало. Мы не говорим, что нашей вины нет, несем полную ответственность за все события».

«Большой ошибкой стало то, что мы пытались помочь с финансовой устойчивостью банка. В 2014 году, когда рубль обесценился, ухудшилось положение многих банков, тогда было обращение Роберта Мусина (глава ТФБ. - прим. «Татар-информ») о том, что нужна поддержка. Халиков вошел в совет директоров. Были предприняты некие шаги по улучшению финансовой устойчивости», - добавил он.

По словам Президента РТ, после предпринятых действий сложилось ощущение того, что ситуация стабилизируется. «К сожалению, к лету 2016 года стало понятно, что все сложно и нужна внешняя поддержка. Поручил Халикову встретиться с

Центробанком и официально заявить, что нужен санатор. Были встречи Ильдара Шафкатовича, попытки найти санатора. Но он не появился, устойчивость банка не улучшилась, и Центральный банк ввел внешнее управление», - отметил Президент РТ.

Рустам Минниханов рассказал, что внешний управляющий выявил значительно большую глубину проблемы, чем предполагалось. «После того как ввели внешнее управление, я неоднократно разговаривал с представителями разных банков.

Некоторые отказывались помогать, другие после проверки Центробанком для этого не подходили. В один момент нашли решение. Группа компаний «ТАИФ» была готова войти с капиталом. Мы об этом сообщили Центральному банку. Конечно, это был долгий путь, а у нас 15 марта заканчивались сроки», - продолжил он.

Президент РТ отметил, что после того, как было принято решение об отзыве лицензии, он связывался с Центробанком и просил еще раз пересмотреть финансовую модель. «Но глубина проблемы очень большая. Я ничего плохого не могу сказать в адрес Центробанка. Он очень оперативно принял решение по выплатам застрахованных сумм - где-то свыше 50 млрд рублей. Мы тоже подключились. Но у нас появилась другая проблема - «ТФБ-Финанс». Мы не знали, что 1,7 - 1,8 тысячи человек на сумму 2,3 миллиарда рублей переоформили свои вклады в другие производные. Эти люди лишились государственной страховки - оказались незащищенные», - подчеркнул он.

По мнению лидера республики, данную категорию граждан ввели в заблуждение. «Прокуратура сегодня эту тему рассматривает. По нескольким гражданам-инвалидам дело передано в суд, чтобы они получили страховки. Мы со своей стороны подключили адвокатов. Те, кто имел вклады, должны сейчас подать в суд. Но это дело не такое простое. Сегодня эти люди находятся в зоне неопределенности, хотя мы с Центральным банком ведем переговоры. Но думаю, что здесь только суд может принять соответствующее решение», - констатировал он.

По словам Рустама Минниханова, также остаются проблемы с гражданами, вложившими средства на более 1,4 миллиона рублей (на общую сумму около 20 миллиардов рублей).

«Правительство никого в заблуждение не вводило. Я с себя и с правительства вину не снимаю. Мы думали, что есть определенное напряжение, но не знали, насколько глубока проблема. Не знали, что люди переоформили вклады в другие виды.

Сейчас все это обнаружилось. Я понимаю людей, которые имеют определенные претензии к власти, - сказал Президент РТ. - Доля Татарстана в банке до 2014 года составляла 15 - 17 процентов. Затем 25 процентов - от предприятий, которые мы ввели, чтобы создать финансовую устойчивость Татфондбанка».

Он также заверил, что перечислений средств вкладчиков на правительственные программы не происходило. «Есть факт, что председатель правительства был председателем совета директоров Татфондбанка, но он в операционной деятельности не участвует, он смотрит стратегию, - пояснил Рустам Минниханов. - Есть ультиматум: давайте возьмем деньги у «ТАИФа», «Татэнерго», других компаний и отдадим вкладчикам. Никто этого делать не имеет права. «Татнефть» там деньги тоже потеряла, как и другие компании».

«Я разговаривал с компаниями, уговорил войти в процесс. Но когда начали смотреть финансовую модель, то выяснилось, что 25 миллиардов рублей для того, чтобы решить проблему, не хватает, еще надо было 40 с лишним миллиардов рублей, но это невозможно. Есть некая форма ультиматума, чтобы «Ак Барс» Банк и «Аверс» деньги выплатили. Но это несерьезно. Размер проблемы большой. Но это сложно объяснить людям, которые внесли деньги», - заключил лидер Татарстана.