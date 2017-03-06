Верная примета приближающегося 8 Марта - на каждом углу в Казани торгуют тюльпанами. Особенно этой весной. Корреспонденты «Казанских ведомостей» посмотрели, какие еще цветы для любимых выбирают казанские мужчины.

В городе продавцами цветов оккупированы каждый крупный перекресток и почти каждый подземный переход. И даже если мужчина не планировал покупать букетик, он сделает это - уж больно привлекательны нежные и красивые тюльпаны. А цены на них в этом году такие, что даже школьник осилит подарочек для мамы и бабушки.

Тюльпаны за 40, 50, 60 рублей, герберы, веточки мимозы, хризантемы по 100 рублей за штучку, розы от 100 рублей - выбор для букета экономварианта. Продавцы, чаще всего приезжие из теплых краев нашей страны, торгуют цветами на улицах.

- Купите мимозу, она еще два дня назад росла на берегу Черного моря, - зазывает молодец с несмываемым южным загаром. - Понюхайте, даже запах еще не выветрился!





Пожилой мужчина протягивает 100 рублей продавцу и бережно прижимает к себе зеленую веточку с золотыми шариками.

- С супругой познакомился благодаря этим цветам, - ответил Максим Федорович на наш вопрос, почему именно мимоза. - 45 лет назад на Колхозном рынке я искал мимозу для мамы. И моя будущая жена, тогда еще совсем молодая и незнакомая мне девушка, в это время хотела купить мимозу для своей бабушки. Цветы остались только у одного продавца, да и то веточка. Мы разругались в пух и прах с этой девушкой, каждый хотел забрать цветок себе. В итоге продавец продал мимозу незнакомке, а мне сделал скидку на букет гвоздик. Во время ссоры я успел заметить, какая девушка красивая, пошел за ней. По дороге познакомились. И с тех пор я уже не расставался со своей Светланой Павловной, а дарить на 8 Марта мимозу - наша семейная традиция.





За цветами подороже и побогаче мужчины идут в цветочные ларьки и магазины. Здесь стоимость от 200 рублей и выше - настолько, насколько позволяет содержимое кошелька. При нас казанец купил букет из 7 шикарных розовых роз и заплатил за него 1500 рублей. В два раза дешевле обошелся ему второй букет из роз.

- Первый для жены, второй для тещи, - на ходу бросил он нам объяснение.





Рамиля Саитова мы застали в момент, когда он выходил из цветочного ларька с несколькими букетами тюльпанов. Наше предположение, что это подарки жене и другим женщинам семьи, опроверг.

- Тюльпаны для женщин-коллег, будем сегодня поздравлять их коллективно, - сказал Рамиль. - А любимой супруге выберу букет завтра. Какие цветы куплю, не скажу. Но это будут ее любимые, и их будет много.

Мы заметили, что женщины тщательнее выбирают цветы и собирают букет не из привычных тюльпанов и роз, а предпочитают ирисы, альстромерии, эустомы, пионовидные розы. Цена на эти цветы в праздничные дни от 150 рублей за штуку.





Круглосуточные ларечки не могут похвастаться широким выбором, поэтому любители оригинальненького предпочитают заказы на дом через интернет-салоны или покупки в крупных сетевых магазинах. 7 марта уже с раннего утра в них был аншлаг - мужчины, да и женщины тоже покупали подарки для любимых мам, бабушек и подруг. В сетевых магазинах покупатели помимо срезанных цветов берут цветы в горшках. Розы за 250 рублей, хризантемы за 150, гиацинты за 100 рублей.

Преимущество горшечных цветов в том, что они продержатся гораздо дольше. Возможно, при правильном уходе будут цвести еще раз.





Напоследок интересуемся у девушки, торгующей тюльпанами в подземном переходе, кто чаще всего покупает цветы - мужчины или женщины.

- 50 на 50, - ответила продавщица. - Мужчины покупают цветы для женщин, а женщины - для себя.