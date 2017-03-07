Следователи предоставили видео допроса задержанных, подозреваемых в убийстве студента КФУ, гражданина Республики Чад.

Расследование уголовного дела, возбужденного по факту убийства 16 февраля в Казани студента КФУ, гражданина Республики Чад, в самом разгаре — в ближайшее время следователи планируют обратиться в суд с ходатайством об аресте подозреваемых.

Свою вину 22-летний Руслан Архипов (изменивший фамилию с Хиалеев) и 19-летний Роман Халилов признали. Следствие уверено, что молодые люди – приверженцы нацисткой идеологии — так называемые скинхеды. Источник ИА «Татар-информ», близко знакомый со следствием, отметил, что задержанных парней проверяют на причастность к другим, не менее громким, чем убийство темнокожего студента КФУ, преступлениям.

Следователь первого отдела по расследованию особо важных дел СУ СК РФ по РТ Игорь Золотов сделал следующее заявление:

«Будучи допрошенными, задержанные дали признательные показания. В ходе следствия было установлено, что задержанные на почве национал-социализма приняли решение об убийстве приезжего студента. Долгое время они изучали местность, где позже совершили преступление. В назначенный день они договорились, встретились и выждали его. Напали на него с молотком и ножом. Нанесли удары по голове, различным частям тела, потом скрылись по железнодорожным путям в направлении улицы Николая Ершова. В настоящий момент с ними проводятся следственные действия и решается вопрос об избрании им меры пресечения в виде заключения под стражу и предъявлении соответствующего обвинения».

Источник ИА «Татар-информ», знакомый со следствием, рассказал о том, что один из молодых людей требовал следователей пригласить к нему прессу, чтобы сделать заявление, в котором он выскажет свою позицию. Однако сообщил, что для этого ему необходимо побриться наголо, так как на его голове находятся татуировки, свидетельствующие о его идеологической принадлежности.

Этот же молодой человек заявил, что он сознательно пошел на преступление и планировал его совершить по-другому. Он собирался приобрести пистолет и пойти в торговый центр Казани, где планировал напасть на всех приезжих с не белым цветом кожи.



По собственному признанию, он хотел оставить три патрона — два для полицейских, которые пытались бы его задержать, один для себя.

К слову, в процессе допроса задержанные не стесняются в формулировках своего отношения к тем, чей цвет кожи отличается от их собственного.

Правоохранители предоставили журналистам видео допросов подозреваемых. Ответы молодых людей поражают своей дикостью. К примеру, Роман Халилов рассказал, что неонацистской идеологией увлекся в 2010 году. Он читал журналы, смотрел документальные фильмы о бандах, партизанах и группировках.