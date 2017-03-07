По данным полиции, подозреваемые являются приверженцами неонацистской идеологии.

Сотрудники МВД Татарстана и УФСБ РФ по РТ задержали подозреваемых в убийстве 24-летнего студента Казанского федерального университета, гражданина Республики Чад, сообщает пресс-служба МВД по РТ.

По подозрению в совершении преступления были задержаны 22-летний Руслан Архипов (прежняя фамилия – Хиалеев) и 19-летний Роман Халилов, проинформировала помощник руководителя СУ СКР по РТ Эльвира Газизова.

Подозреваемые вину признали, в ближайшее время следователь обратится в суд с ходатайством о взятии задержанных под стражу. Следователи СКР назначили судебно-медицинскую, судебно-криминалистическую и судебно-генетическую экспертизу.

По данным полиции, подозреваемые являются приверженцами неонацистской идеологии. Оба фигуранта дела уже привлекались к уголовной ответственности. Один в 2013 году был осужден за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, другой в том же году был признан виновным в возбуждении ненависти либо вражды за размещение на своей странице в соцсети экстремистских материалов.

Накануне источник в правоохранительных органах сообщил ИА «Татар-информ» о задержании подозреваемых в убийстве студента КФУ – гражданина Республики Чад.

Тело 24-летнего студента юрфака Казанского федерального университета с множественными колото-резаными ранами грудной клетки и открытой черепно-мозговой травмой было обнаружено 16 февраля около 22 часов у жилого дома на улице Аделя Кутуя.