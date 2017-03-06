Сотрудники МВД Татарстана и УФСБ РФ по РТ задержали подозреваемых в убийстве 24-летнего студента Казанского федерального университета, гражданина Республики Чад.

По подозрению в совершении преступления были задержаны граждане 22-х и 19-ти лет. Подозреваемые вину признали, в ближайшее время следователь обратится в суд с ходатайством о взятии задержанных под стражу. Следователи СКР назначили судебно-медицинскую, судебно-криминалистическую и судебно-генетическую экспертизу, передает ИА «Татар-информ» со ссылкой на помощника руководителя СУ СКР по РТ Эльвиру Газизову.

По данным полиции, подозреваемые являются приверженцами неонацистской идеологии. Оба фигуранта дела уже привлекались к уголовной ответственности. Один в 2013 году был осужден за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, другой в том же году был признан виновным в возбуждении ненависти либо вражды за размещение на своей странице в соцсети экстремистских материалов.

Тело 24-летнего гражданина Республики Чад, студента юрфака Казанского федерального университета с множественными колото-резаными ранами грудной клетки и открытой черепно-мозговой травмой было обнаружено 16 февраля около 22 часов у жилого дома на улице Аделя Кутуя.

Убийство гражданина Республики Чад в Казани эксперты называют неожиданным.

«В Татарстане не было такой проблемы, она так остро не стояла, потому что у нас традиционно здесь смешение культур, народов: полиэтничность, полирелигиозность, - отметил доцент кафедры истории Татарстана, археологии и этнологии КФУ Вадим Козлов, говоря о проблеме национализма. Он подчеркнул, что в Татарстане в последние годы был усилен контроль в этом направлении.

«К сожалению, эта зараза проникла в Россию давно, еще с постсоветского периода, с конца девяностых. Ну что сказать? Очень печально, что страна, победившая фашизм, которая боролась с фашизмом как с крайним проявлением расизма, теперь пожинает плоды того, что у нас, как мне кажется, системная недоработка на уровне образования, установок в обществе. Прививка после Великой Отечественной войны была вроде сделана, но, видимо, ее действие ослабло», – добавил Вадим Козлов.

Целевая аудитория таких групп, по словам экспертов, – молодежь до 25 лет. В 2015 году мониторинг Интеренета показал, что в Татарстане в такие группы входили порядка 2 тысяч человек. При помощи Роскомнадзора, который блокировал такие сайты, количество удалось снизить. Эксперты подчеркивают, что в Татарстане число увлеченных идеями неонацизма гораздо меньше, чем в соседних регионах.

«Повторюсь, очень неожиданно, что у нас в Казани такое произошло, – студенческий продвинутый город. Надо на корню выжигать железом! Как это принято сейчас говорить – нулевая терпимость должна быть в обществе к таким явлениям», – поделился Вадим Козлов.