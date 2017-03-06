Президент Татарстана продекламировал стихи, в которых сравнил женщину с подснежником.
Президент Татарстана Рустам Минниханов опубликовал на своих страницах в соцсетях трогательное видеообращение к женщинам по случаю 8 Марта.
Лидер республики отметил, что решил подойти к поздравлению нестандартно и попросил «наших друзей написать небольшие стихи» в честь праздника. Рустам Минниханов продекламировал их на татарском и русском языках.
«Женщина словно подснежник,
В ней яркая сила и нежность,
В ней тайны напев сокровенный,
Надежда Творца и Вселенной», – прочитал лидер республики.
«Бэйрэм белэн сезне, кадерле хатын кызларыбыз!» – завершил поздравление Рустам Минниханов, пожелав всем счастья в этот весенний праздник.
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