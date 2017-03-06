Президент Татарстана продекламировал стихи, в которых сравнил женщину с подснежником.

Президент Татарстана Рустам Минниханов опубликовал на своих страницах в соцсетях трогательное видеообращение к женщинам по случаю 8 Марта.

Лидер республики отметил, что решил подойти к поздравлению нестандартно и попросил «наших друзей написать небольшие стихи» в честь праздника. Рустам Минниханов продекламировал их на татарском и русском языках.

«Женщина словно подснежник,

В ней яркая сила и нежность,

В ней тайны напев сокровенный,

Надежда Творца и Вселенной», – прочитал лидер республики.

«Бэйрэм белэн сезне, кадерле хатын кызларыбыз!» – завершил поздравление Рустам Минниханов, пожелав всем счастья в этот весенний праздник.