Татарстанский шпажист Рафаэль Загитов в составе кадетской сборной России по фехтованию на шпагах в болгарском Пловдиве завоевал серебряную медаль первенства Европы. В финале россияне уступили итальянцам – 30:45.
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