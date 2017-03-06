Волейболистки казанского «Динамо» в рамках первого матча Кубка ЕКВ сыграли на своей площадке с белградским клубом «Визура» и выиграли без особых проблем – 3:0 (25:8, 25:23, 25:21).
Ответная встреча назначена на 15 марта в Белграде.
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