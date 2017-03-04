Обращение Президента Республики Татарстан Рустама Минниханова в связи с Международным женским днём 8 Марта.

«Дорогие женщины!

От всей души поздравляю вас с замечательным праздником – Международным женским днём 8 Марта!

Проходят века, минуют эпохи, но неизменным остаётся прекрасный образ женщины, воплощающий в себе идеалы любви, красоты и материнства. Подобно цветам вы украшаете наш мир, согревая его теплом своих сердец. Мы благодарны вам за благополучие семейного очага, тёплую заботу о родных и близких, за воспитание в детях любви к Отечеству и уважения к традиционным духовным ценностям.

Есть немало праздников, которые со временем не только не утратили своё прежнее значение, но и обрели новое, современное содержание. В первую очередь, к ним относится Международный женский день – поистине всенародное торжество, окрашенное яркими красками весны, улыбками наших жён и матерей, пылкими признаниями в любви.

Татарстанские женщины – лидеры во всём. Огромен ваш вклад в развитие культуры, образования, науки, государственного управления, бизнеса, промышленности и сельского хозяйства.

Но главным предназначением женщины, безусловно, всегда было и остаётся продолжение рода. "Мать! Имя славное, что может быть его прекраснее и выше? Вся прелесть женщин, вся их красота в нём, в материнстве!", – писал выдающийся татарский поэт Хади Такташ. Уверен, что наш многонациональный народ всегда будем руководствоваться этим высоким нравственным принципом.

Самых возвышенных эпитетов заслуживают сегодня наши дорогие женщины-ветераны и дочери военных лет, чей боевой и трудовой героизм навсегда останется немеркнущим примером для всех последующих поколений. Искренне желаю вам долгих лет жизни и радости общения с детьми и внуками!

Пусть этот светлый, жизнеутверждающий праздник добавит всем вам, уважаемые женщины, как можно больше радостного, позитивного настроения, вселит в вас оптимизм и уверенность в своих силах.

Мы, мужчины, любим вас, верим в вас и гордимся вами. Будьте счастливы!

Президент Республики Татарстан Р.Н. Минниханов».