Сегодня на заседании совета директоров АСВ данная информация была зафиксирована.

«Ак Барс» Банк выполнил свои обязательства перед АСВ по увеличению уставного капитала, сообщает пресс-служба кредитной организации. Данные были озвучены в ходе заседения совета директоров Агентства по страхованию вкладов, которое проходило под председательством министра финансов РФ Антона Силуанова. Размер собственных средств банка увеличен более чем на 50 процентов субординированных обязательств перед Агентством.

«„Ак Барс“ банк участвует в правительственной программе по повышению капитализации через субординированные займы, предоставляемые Государственной корпорацией „Агентство по страхованию вкладов“. В рамках программы в 2012 году банком привлечены субординированные займы на сумму 12,1 млрд. рублей. Одним из условий программы является выполнение обязательства по увеличению основного капитала Банка на сумму не менее 50 процентов от привлеченной от АСВ величины таких займов», — отмечатеся в сообщении пресс-службы банка.

В 2016 году основной капитал банка вырос на 6,5 млрд. рублей, что позволило банку выполнить обязательство по приросту в течение 1,5 лет с момента получения средств от АСВ.

Также банк взял на себя обязательство перед АСВ по увеличению объемов кредитования компаний приоритетных секторов экономики, субъектов малого и среднего бизнеса и ипотечного кредитования не менее чем на 1 процент ежемесячно в течение трех лет с момента привлечения средств от АСВ.

«По состоянию на сегодняшний день „Ак Барс“ банк успешно перевыполняет данное требование. Среднемесячный прирост в 2,5 раза выше требуемого условиями программы», — отмечают в пресс-службе банка.

Эксперты отметили, что докапитализация увеличивает устойчивость банка, причем делается это скорее в виде дополнительных мер.

«Банк устойчив, это и сам ЦБ заявлял, и Правительство республики четко дало понять, что не допустит тут каких-то вопросов, но, видимо, для того чтобы улучшить финансовую составляющую, чтобы не было неожиданностей, банк докапитализируется», — рассказал ИА «Татар-информ» президент группы компаний «Консалтинг Ру» кандидат юридических наук Рустем Ганеев.

«Сейчас ЦБ не допустит того, чтобы „Ак Барс“ банк попал в сложную ситуацию, будут предприниматься конкретные меры, чтобы улучшить финансовую ситуацию в нашем основном банке республики», — отметил Ганеев.

«Есть несколько методов поддержки банков, один из них — через увеличение капитала либо через акционерный капитал (дополнительное размещение акций), либо через прямое вливание (например, через облигации). Происходит рекапитализация, увеличение основного капитала, за счет чего повышается его ликвидность и финансовая устойчивость», — рассказал аналитик компании «Финам Брокер» Андрей Кочетков.