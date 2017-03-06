Ярмарка вакансий состоится 16 марта в Центре занятости населения Вахитовского района.

В ходе мероприятия представители работодателей ознакомят граждан с условиями работы и требованиями к наемному персоналу. Также будет оказана консультативная помощь по вопросам занятости населения, трудоустройства, профессионального обучения и переподготовки, труда и гарантий.

Ярмарка вакансий начнется в 9.00 по адресу: ул. Павлюхина, 102, сообщает пресс-служба Министерства труда, занятости и социальной защиты РТ.