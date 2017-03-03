Сегодня в Музее-мемориале Великой Отечественной войны 1941-1945 гг, расположенном в Казанском Кремле, в преддверии Международного дня 8 марта встречали гостей – членов ветеранских организаций Казани.

Для них была подготовлена программа «У войны не женское лицо».Встреча прошла в формате дружеского чаепития. Научный сотрудник музея рассказала о татарстанских женщинах, которые героически воевали на фронтах Великой Отечественной войны.

Также все с большим интересом слушали рассказ жительницы блокадного Ленинграда, узницы фашистского концлагеря Дахау Веры Алексеевны Мигуновой.