Президент РТ награжден «за особые личные заслуги перед государством и большой вклад в укрепление международного авторитета Российской Федерации».
Президент Татарстана Рустам Минниханов награжден орденом Александра Невского. Соответствующий документ за подписью Президента России Владимира Путина был опубликован на интернет-портале правовой информации сегодня, 7 марта, но подписан еще 1 марта.
«За особые личные заслуги перед государством и большой вклад в укрепление международного авторитета Российской Федерации наградить орденом Александра Невского Минниханова Рустама Нургалиевича — Президента Республики Татарстан», — отмечается в тексте документа.
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