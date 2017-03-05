Это результат проектного семинара по развитию исторической территории нашего города между улицами Калинина-Вишневского-Тихомирнова, который называлась Третья гора.
Семинар был организован в феврале по поручению Президента Татарстана Рустама Минниханова в архитектурном университете в пространстве BFFT.space.
Цель семинара – выявить новые подходы к развитию этой важной для города территории. Кураторы мероприятия – преподаватели и аспиранты вуза от кафедр градостроительства, проектирования зданий, реставрации и реконструкции, теории и практики архитектуры. Всего в семинаре задействовано 6 групп с участием студентов старших курсов и магистров.
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