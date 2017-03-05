7 марта в Торгово-промышленной палате РТ с 8 до 20 часов будут проходить консультации, в том числе по вопросам отказа в выплатах АСВ.

Клиенты ПАО «Татфондбанк» и ПАО «ИнтехБанк», физические лица, не попавшие в реестр выплат возмещения по вкладам АСВ в связи с действиями по разделению вкладов, смогут получить правовую помощь, сообщает пресс-служба Министерства экономики РТ.

Консультации также смогут получить несогласные с размером выплат возмещения по вкладам; а также физические лица, направившие запросы в АСВ, но не получившие официального ответа.

«Приглашаем Вас 7 марта с 8.00 до 20.00 в Торгово-промышленную палату Республики Татарстан по адресу: г. Казань, ул. Пушкина, 18 для консультаций по правовым вопросам, в том числе в части получения отказов о включении заявителя в реестр выплат по линии АСВ. При себе иметь копии необходимых документов. Телефон “горячей линии” (843) 524-90-90», — отмечается в сообщении пресс-службы Министерства экономики Республики Татарстан.