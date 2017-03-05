После очередного тура чемпионата Единой лиги ВТБ стало известно, что вне зависимости от результатов оставшихся матчей лиги, в раунд плей-офф гарантировали себе выход пять команд: ЦСКА, «Химки», «Зенит», «Локомотив-Кубань» и УНИКС.