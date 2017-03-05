Недавно в Казани побывал президент Гильдии киноведов и кинокритиков России, доктор искусствоведения, профессор Кирилл Разлогов.

Кирилл Эмильевич принял участие в первом мероприятии проекта «Перфорация», прошедшем в Казани. «Перфорация» - это образовательные киноведческие встречи с просмотром фильмов на пленке и их обсуждением. Проект стартовал с просмотра легендарной картины Мартина Скорсезе «Банды Нью-Йорка».

- Кирилл Эмильевич, вы наблюдаете за деятельностью Казанского международного фестиваля мусульманского кино практически с самого его начала. Нашел он свою нишу в разнообразной палитре кинофестивалей?

- Нашел! Я помню, что на первом фестивале были дискуссии на тему «А есть ли мусульманское кино?» Сейчас такой вопрос не возникает. Благодаря фестивалю мы для зрителей да и для себя открыли кинематограф мусульманских стран. Оказалось, это кино очень разнообразное, разноплановое, интересное.

- Давно идут споры о создании в Казани киностудии: кто выступает за, кто-то категорически против. Насколько сегодня вообще строительство киностудии целесообразно?

- В советские времена киностудии были нужны - это и съемочные павильоны, и цеха по обработке пленки, и цеха монтажа, озвучивания фильмов. Сегодня сам процесс кинопроизводства изменился. Все стало намного проще. Видеотехника достаточна дешевая, доступная, она позволяет снимать в хорошем качестве. Сегодня нужны технические центры, лаборатории цифровой обработки видеозаписи, создания компьютерных спецэффектов, тиражирования. А студии содержать невыгодно, они простаивают, потому что снимать там дорого. Кинокомпании снимают картины там, где дешевле. Казань - город красивый, своеобразный, здесь можно снимать и Восток, и Запад, и исторические фильмы, и современные. Если город будет позиционировать себя как доступная площадка для съемок картин, это может привлечь сюда съемочные группы из разных стран.

- Сегодня кино - это больше бизнес, чем искусство?

- На самом деле деньги зарабатывают очень мало картин. Из 9 голливудских картин окупается только одна. Но если уж она окупается, то покрывает убытки студии от других фильмов. У нас есть феномен якутского кино. Там снимают рекордное количество фильмов, и это кино кассовое - люди ходят на эти фильмы в кинотеатры, покупают билеты. Но это кино никому не известно за пределами Якутии. Такая же ситуация в Киргизии, еще нескольких странах. Они нашли свой киноязык, свою успешную модель кинопроизводства и кинопроката. Россия - большая страна. Здесь много чего возможно, просто надо пробовать разные модели кинопроцесса и выстраивания взаимоотношений со зрителями.

- В какую сторону движется современное кино?

- С моей точки зрения, нужно брать курс на относительно дешевые, но качественные картины. Мы живем в телевизионное время, режиссеры уходят на телевидение, снимают сериалы. Это престижно, это выгодно, и аудитория очень большая. Но на телевидении есть свои ограничения, например, возрастные. Многое на телевидении показывать нельзя, потому что смотрят дети. Есть определенный телевизионный формат - больше полутора часов фильм длиться не может, много других технических требований. И режиссеру приходится подстраиваться под все эти довольно жесткие правила и ограничения.

- Музыканты для продвижения своих произведений активно используют интернет. А почему кинематографисты этого не делают?

- Многие специалисты надеялись и ждали, что наступит бум короткометражных фильмов в интернете. «Короткий метр» более соответствует типу мышления современной молодежи. Но бума почему-то не произошло. Зато набирает обороты виртуальная реальность. Надеваешь шлем со специальными очками и смотришь фильм. Ощущение такое, ты сам участник этого кино.

- Как вы относитесь к так называемому продюсерскому кино? Насколько в искусстве позволителен диктат продюсера?

- В искусстве позволительно все. И режиссеру, и продюсеру. Если продюсер необразованный, он своими требованиями и замечаниями может помешать созданию картины. Но, к счастью, современные продюсеры в основном люди творческие, креативные, с хорошим образованием, большими связями. И все-таки главный в кино - режиссер. Его роль в создании картины по-прежнему остается ключевой. Хороший продюсер это понимает и всячески старается помогать режиссеру. Задача продюсера - достать деньги. Он ищет людей с деньгами, которые согласятся вложить их в производство фильма. Своими деньгами в кино никто не рискует, поэтому надо найти таких людей, которые вложат чужие деньги. Продюсер - это определенный тип людей. Очень непростая профессия: на одном фильме заработал, на другом - прогорел.