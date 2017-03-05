В Казани стартует традиционный региональный молодежный фестиваль бардовской песни «Песня, гитара и Я».



Как обычно, в рамках фестиваля пройдут не только прослушивания, концерт лауреатов, почетных гостей и членов жюри, но будут проводиться творческие мастерские с участием ведущих бардов Казани.

«Песня, гитара и Я» - это молодежный социальный проект, призванный сохранить и поддержать славные традиции бардовской песни в Казани и приобщить молодежь к музыкальному и поэтическому творчеству. В конкурсе могут принять участие молодые авторы и исполнители авторской песни до 35 лет. Участие без вступительных взносов. Вход на все мероприятия и финальный концерт свободный.

Конкурс проводится в номинациях:



- «Исполнители»,

- «Авторы-исполнители» (авторы музыки, авторы слов и музыки),

- «Дуэты и ансамбли»,

- «Поэтический конкурс» (авторы стихов).

Прослушивание пройдет в три тура.

Первый тур - предварительное прослушивание. Для участников из Казани оно пройдет 11 и 12 марта в Центре внешкольной работы Московского района Казани. Для иногородних участников - заочно (видео), заявки от них принимаются до 10 марта.

Второй тур - прослушивание участников в творческих мастерских членов жюри, оно состоится 18 марта. По итогам работы творческих мастерских и заочного прослушивания иногородних участников формируется конкурсный концерт.

Третий тур - финальный конкурсный концерт. Он состоится 19 марта в Молодежном центре «Ак Барс». Именно здесь определятся лауреаты и дипломанты фестиваля. В концерте также примут участие члены жюри, гости фестиваля и лауреаты фестиваля прошлых лет.