Недавно стало известно, что в ближайшее время в нашей стране может быть запущена программа продовольственной помощи населению.



В ее рамках будет предоставляться адресная помощь определенным категориям граждан. Что думают по этому поводу россияне, узнали социологи.

Предложение ввести в России специальные продовольственные карты, на которые малоимущим гражданам из госбюджета будут перечисляться баллы для покупки определенных продуктов питания, нашло поддержку среди населения - за высказались 78% россиян. Такие данные были получены в ходе ежедневного опроса «Спутник» Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ). Ненужными продовольственные карты назвали 19% участников опроса.

Три четверти россиян считают, что реализация такой программы позволит поддержать отечественных производителей сельскохозяйственной продукции (76%), даст возможность малоимущим полноценно питаться (75%). Кроме того, тот факт, что карты могут быть использованы только на покупку продуктов первой необходимости, не даст потратить средства на алкоголь и сигареты (в этом уверены 63%). По мнению 52% россиян, карты дойдут до действительно нуждающихся в них граждан. Роста цен на продукты большинство респондентов (60%) не ожидают.

Однако в обществе существуют определенные страхи и опасения, связанные с возможным введением продовольственных карт. Так, 62% опрошенных думают, что перечень магазинов, в которых можно воспользоваться картами, будет крайне коротким. А 56% согласны с тем, что число получателей карт будет максимально ограничено. Каждый второй опрошенный (52%) разделяет точку зрения, что качество товаров, отпускаемых по картам, будет низким, еще 50% опасаются роста взяточничества. 53% респондентов считают это очень затратным для бюджета страны мероприятием.

На получение продовольственных карт (исходя из доходов своей семьи) рассчитывают 31% опрошенных россиян, 26% сказали, что испытывают потребность в них. По данным проведенного опроса, в неуважение и презрение окружающих к пользователям карт большинство опрошенных (73%) не верят. Об обратном сказали 24%.

Инициативный всероссийский опрос проведен путем телефонного интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров объемом 1200 респондентов.