Министерством здравоохранения РТ 2017 год объявлен Годом профилактики травматизма и заболеваний опорно-двигательного аппарата. Данной актуальной проблеме была посвящена школа для пациентов, проведенная в 7-й городской поликлинике Казани. Специалисты рассказали, какой комплекс лечебной гимнастики необходимо использовать и как питаться, чтобы сохранить здоровье костей.



Школа для пациентов началась нестандартно. Вместо традиционной лекции врачи провели игру. В формате вопросов и ответов они проверяли знания собравшихся о заболеваниях опорно-двигательного аппарата. Гости в зале оказались хорошо осведомленными. Они легко назвали методы профилактики и достоверные симптомы суставных заболеваний, рассказали, что такое артроз, перечислили продукты, в которых содержится больше всего кальция.

Какие продукты полезны для суставов?

После игры гостям школы рассказали один интересный факт. Бывает, мы ругаем врачей и поликлиники, жалуемся на экологию, оправдываем свои болезни генетическими факторами. Однако, как считают специалисты, здоровье человека на 50% зависит от его образа жизни, на 20% - от экологии и генетики и лишь на 10% - от состояния медицины. Таким образом, важно самим контролировать состояние своего здоровья. Те же болезни суставов часто возникают из-за неправильного питания. Врачи порекомендовали слушателям школы ряд продуктов и блюд, полезных для укрепления суставов и связок.

В первую очередь это блюда с содержанием мукополисахаридов и коллагена. Мукополисахариды придают тканям эластичность и смазывают суставы, а коллаген является белковой основой хрящей, костей, сухожилий, связок. Данные вещества в большом количестве содержатся в таких любимых многими блюдах, как холодец, заливная рыба, жирный бульон. Холодец богат также кальцием, фосфором, серой, медью и другими веществами, важными для укрепления связок и суставов.

Однако врачи предупреждают, что не стоит увлекаться холодцом. Постоянно это блюдо употреблять нельзя. Оно калорийное и тяжелое для печени, поджелудочной железы, а также увеличивает содержание холестерина в крови. Лучше отдать предпочтение заливному из рыбы или фруктовому желе, которые менее калорийны. Что касается рыбы, то особенно богаты кальцием и фосфором скумбрия, сельдь, сардина, лосось.

Кладезем фосфора являются морепродукты - мидии, креветки, крабы, кальмары. Кальций же содержится во всех молочных и кисломолочных продуктах. Но и тут есть правило: молочную пищу нельзя принимать одновременно со шпинатом, ревенем и другими растениями, имеющими в своем составе щавелевую кислоту. Наконец, доктора отметили, что никакая кальциевая диета не будет полноценной без включения в рацион продуктов с витамином D. Он помогает не только усвоить кальций, но и укрепить суставы и связки. Сливочное масло, печень рыбы, яичный желток являются источником витамина D.

Также для здоровья суставов необходимо употреблять как можно больше свежих овощей и фруктов. Врачи рекомендовали морковь, помидоры, сельдерей, яблоки, свеклу, тыкву. В фасоли в достаточном количестве содержатся марганец и аминокислоты. Магнием богаты овощи зеленого цвета, отруби, чернослив, изюм. А вот отказаться следует от копченой и жареной еды, консервов, солений, острых приправ, газированной воды, частого потребления кофе и алкоголя. Сладости рекомендуется заменить на мед, фруктовые компоты, желе, кисель, сухофрукты.

О гимнастике

Пациенты с большим интересом прослушали советы докторов по питанию. После этого под расслабляющую музыку был проведен 15-минутный комплекс упражнений гимнастики цигун. Он относится к традиционному китайскому искусству саморегуляции организма за счет дыхания, двигательной активности и сознания. Гимнастика цигун придает суставам подвижность и гибкость, улучшает кровоснабжение внутренних органов и головного мозга, снижает усталость. Приведем ряд простых упражнений из этого комплекса.

1. Сжимаем руки в кулаки, не подгибая кончики пальцев вовнутрь, и начинаем тереть друг о друга ногти. Таким образом мы разогреваемся и начинаем чувствовать вибрацию в руках, переходящую ко всему телу.

2. В позиции стоя кладем руки на живот и просто дышим: медленно, плавно и ровно повторяем вдох и выдох.

3. Еще одна энергетическая точка находится в нашем позвоночнике. Для того чтобы ее раскрыть, сжимаем руки в кулаки, на вдохе прогибаемся животом вперед, на выдохе, наоборот, округляем спину.

4. Сжимаем правую руку в кулак, делаем ею постукивания под ключицей. Затем раскрываем ладонь вверх и кистью постукиваем по левой руке сверху донизу. Потом то же делаем левой рукой.

- Эти упражнения наполнили меня энергией и силами. Спина хорошо расслабилась, настроение поднялось, - поделилась с «КВ» одна из слушательниц школы пациентов. - Дома буду обязательно проделывать все это. Всего 15 минут, а какая польза!

Врач лечебной физкультуры и спортивной медицины Нияз Бикчурин отметил, что лучшее время для гимнастики - утро. При этом не стоит бросаться с места в карьер. Нужно прочувствовать реакцию организма. Если сегодня вы выполнили определенный комплекс упражнений, то на следующий день надо понять, улучшилось или, напротив, ухудшилось ваше состояние. Еще одно правило: желательно выполнять гимнастику в одно и то же время.

- Не нужно сосредотачиваться на упражнениях, направленных на один отдел позвоночника. Важно работать комплексно. Например, если в понедельник вы делаете упражнения на поясницу, значит, затем нужно делать упражнения на грудной отдел позвоночника и так далее. Также рекомендую вести дневник и записывать, как изменилось ваше самочувствие после занятий, - подытожил врач лечебной физкультуры.

Существует множество комплексов упражнений. Найти их достаточно легко, как и выполнить. И эти простые действия действительно помогают организму быть в тонусе. А значит, берегут наше здоровье.