Цены на лекарства продолжают расти, аптек становится все больше, а вот количество фармацевтов сокращается. Обо всем этом журналистам рассказали на подведении итогов работы фармацевтической службы Республики Татарстан за 2016 год.



Жители республики стали больше тратить на лекарства

В Татарстане за прошлый год цены на лекарства выросли на 3%, а по России - на 5%. С каждым годом болеть становится все дороже. В среднем в стране один человек за год тратит на лекарства 7717 рублей, в нашей республике - 7789 рублей. Интересно, что достаточно много денег на препараты тратят жители Казани, Сабинского, Верхнеуслонского, Ютазинского районов. А вот в Тукаевском, Высокогорском, Кайбицком, Лаишевском, Аксубаевском районах граждане оставляют в аптечных учреждениях значительно меньше средств.

- Не первый год обсуждается проблема вымывания дешевых препаратов до 50 рублей. Фармпроизводители выступают за отказ от регулирования цен, в то время как отечественные общественные организации настаивают на сохранении контроля над ценами. И все же решение отпустить цены до сих пор не принято, - отметила заместитель министра здравоохранения РТ Фарида Яркаева.

Она рассказала, что в аптеках Татарстана лекарства дешевле 50 рублей составляют 6,4% от всех препаратов, лекарства стоимостью от 50 до 150 рублей - 12,9%, от 150 до 500 рублей - 34,2%. Чуть более 40% - это лекарства с ценой от 500 рублей.

Сделано в Китае?

Рост цен подтолкнул россиян на переход к более дешевым отечественным препаратам. Однако страна-производитель, оказывается, не всегда имеет значение. 80 процентов лекарств сделано из субстанций, произведенных в Индии и Китае. Причем такая тенденция касается не только России, но и всего мира, в том числе США и европейских стран. Таковы реалии.

- Это не плохо и не хорошо, это такая сейчас ситуация, - отметила профессор, заведующая кафедрой организации лекарственного обеспечения и фармакоэкономики Первого МГМУ им. И.М.Сеченова Роза Ягудина. - При советской власти у нас выпускалось более 400 наименований субстанций, потом их осталось чуть более 100. Но сейчас некоторые предприятия начинают сами синтезировать. Вот те новые препараты, оригинальные, которые находятся под патентом, - там субстанции, конечно, делает сам производитель. После того, как заканчивается патент, начинается воспроизводство этих препаратов. Здесь уже крупнотоннажное производство локализуется в основном в Китае.

На одну аптеку приходится более 2000 человек

В России на одну аптеку приходится 2564 человека. В Татарстане конкуренция выше: 2120 человек на одну аптеку. По итогам прошлого года в республике наблюдается незначительный рост аптечных учреждений - на 1,5 процента. Доля федеральных игроков составляет 17% из общего числа лицензиатов. Несмотря на то что аптек становится больше, количество провизоров сокращается.

- Фармацевтические услуги в Татарстане оказывают 4728 специалистов. Однако наблюдается достаточно тревожная тенденция. При росте числа аптечных учреждений продолжается снижение численности специалистов. За прошлый год оно составило 2,2%, или 107 человек, - рассказала Фарида Яркаева.