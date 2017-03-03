Из криминальных сводок мы нередко узнаем, как очередная жертва мошенников лишилась приличной суммы денег. Несмотря на огромное количество репортажей и разъясняющих материалов, публикуемых газетами и транслируемых телеканалами, люди продолжают попадать в сети мастеров обмана. Причем самые действенные схемы мошенничества, как это ни парадоксально, просты и известны.



Жертвами злоумышленников чаще становятся люди в возрасте, которым сложно быстро сориентироваться, проверить информацию.

Так, например, 23 февраля 79-летняя пенсионерка из Казани лишилась более 11 тыс. рублей, хранившихся на ее банковской карте. Как сообщает пресс-служба МВД по РТ, злоумышленник сообщил по телефону женщине о том, что ее банковская карта может быть заблокирована. Избежать этого, по его словам, можно, только строго выполняя определенные инструкции, которые он тут же и продиктовал. К сожалению, женщина не заподозрила подвоха и по собственной наивности дала мошеннику возможность забраться в ее кошелек.

Впрочем, жертвами преступников становятся отнюдь не только пожилые люди. 22 февраля 29-летняя жительница Казани перевела продавцу автомобиля, разместившему свое объявление в интернете, 124 тыс. рублей в качестве аванса. Вскоре после этого мошенник перестал выходить на связь.

Как избежать обмана

Повторимся, большинство преступных схем опробованы и освоены преступниками уже довольно давно. Тем не менее стоит в очередной раз рассказать о них, учитывая, что старые уловки мошенников продолжают успешно работать.

«Ваша банковская карта будет заблокирована!» Чаще всего злоумышленники рассылают подобные сообщения посредством СМС, пугая, что карта жертвы будет заблокирована в ближайшее время, а избежать этого можно, выполнив ряд манипуляций. Очевидно, что цель преступника - заполучить реквизиты банковской карты и ее ПИН-код, чтобы впоследствии снять хранящиеся на счету деньги.

«Вы выиграли автомобиль!» Ну, или смартфон, или планшет, или ноутбук. Какая в сущности разница? Главное, потенциальный приз должен быть достаточно дорогим, чтобы жертва позабыла об осторожности. Далее мошенник, как правило, просит оплатить комиссию, назначенную, по его словам, за получение приза. Но в реальности никакого приза не будет. Как и денег, ушедших на оплату комиссии.

«У нас распродажа!» Такое объявление сейчас можно увидеть на сайтах многих интернет-магазинов. Бывает, цены на дорогостоящие товары отличаются от рыночных процентов на 70. Оправдание подобного аттракциона невиданной щедрости обычно бывает банальным, дескать, происходит ликвидация конфискованного товара или остатков на складе. При этом хитрые продавцы требуют предоплату в 50%, а то и в 100% от цены товара. В лучшем случае жертва получит некачественную подделку, а в худшем и вовсе останется ни с чем. Впрочем, если уж вы решитесь поддаться соблазну и рискнуть, то стоит сначала проверить фактический адрес магазина, указанный на сайте. Если этой торговой организации там нет, то дел с такими продавцами иметь не стоит.

«Мы из ЖЭКа!» Не совсем мошенничество, а скорее кража. Преступники в подобном сценарии проникают в квартиру жертвы, войдя к ней в доверие. Как правило, они представляются работниками соцслужбы, сферы здравоохранения или ЖКХ.

А потом выносят из жилища, что получится прихватить.

«Вашему сыну грозит тюремный срок!» Классика жанра, можно сказать. Жертвами обмана обычно становятся пожилые люди, которым сообщают, что их родственникам якобы грозит беда. При этом мошенник представляется человеком, способным решить эту проблему за денежное вознаграждение. Расчет злоумышленников прост - выбить жертву из колеи, не дать возможности подумать, а только бежать к банкомату, чтобы быстрее перечислить деньги. А ведь чаще всего избежать такого поворота событий можно, просто позвонив родственнику, якобы попавшему в беду…