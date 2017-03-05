Очередной жертвой мошенников стала 68-летняя пенсионерка, проживающая в Ново-Савиновском районе Казани.



На объявление о продаже дачного участка, которое она разместила на одном из сайтов, сразу откликнулся потенциальный покупатель. Как рассказала потерпевшая, звонивший изъявил желание приобрести недвижимость, цена и условия его полностью устроили. Однако для перечисления денег мошенник попросил заявительницу назвать реквизиты ее банковской карты. Пенсионерка выполнила условия мнимого покупателя и назвала необходимые цифры. Она и представить не могла, что с ее счета спишется порядка 150 тысяч рублей. Поняв, что стала жертвой обмана, женщина обратилась в полицию.

По данному факту в отделе полиции «Ямашевский» г. Казани возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159 УК РФ («Мошенничество»). Полицейские выясняют все обстоятельства случившегося, сообщает пресс-служба Управления МВД России по г. Казани.

Сотрудники казанской полиции напоминают о мерах предосторожности, которые необходимо соблюдать, чтобы не стать жертвой мошенников. Не стоит проявлять чрезмерную доверчивость. Всю информацию, поступающую от незнакомцев, необходимо проверять. Совершая покупки в интернете, проконсультируйтесь для начала с родственниками и близкими людьми. Если сделку вы совершаете на проверенной и зарекомендовавшей себя интернет-площадке, ознакомьтесь с отзывами о конкретном продавце и его рейтингами. Ни в коем случае не переводите денежные средства на счета неизвестных лиц.