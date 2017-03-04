На протяжении четырех месяцев 294 образовательные организации Татарстана принимали участие в республиканском конкурсе ученических самоуправлений «СОК. Стань Одной Командой». По итогам отборочного тура в финал вышли 22 команды, которые сразились за право представить республику на российском уровне в сентябре этого года.



Финалисты республиканского конкурса «СОК. Стань Одной Командой» собрались 3 марта в казанском лицее №177.

Почетными гостями мероприятия стали заместитель премьер-министра РТ - министр образования и науки РТ Энгель Фаттахов, статс-секретарь - заместитель министра образования и науки РФ Павел Зенькович, исполнительный директор общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское движение школьников» Алиса Крюкова, заместитель министра образования и науки РТ Лариса Сулима.

В жюри конкурса вошли представители Министерства образования и науки РТ, Российского союза молодежи, регионального отделения Российского движения школьников, Лиги студентов РТ, обладатели Гран-при премий «Студент года» и «Достижение года».

- Я рад, что Российское движение школьников активно развивается в Татарстане. Приятно видеть, что молодежь вовлечена в движение, - выступил с приветственным словом Павел Зенькович. - Данный проект задумывался специально для того, чтобы у школьников была дополнительная возможность развиваться, проявлять инициативу, знакомиться со своими сверстниками и перенимать друг у друга опыт.

В рамках финального этапа конкурса 22 сильнейшие команды республики соревновались в искусстве самопрезентации, выражении мыслей, ведении дискуссии.

Так, одним из заданий стала «Визитная карточка», где участники в течение трех минут рассказали о деятельности ученического самоуправления. Жюри прежде всего оценивало деятельность ученического самоуправления, возможные перспективы его развития, а также необычность презентации.

По итогам финального этапа конкурса первое место завоевала команда МБОУ «Гимназия №40» Приволжского района Казани, серебро досталось участникам из МАОУ «Лицей №78 им. А.С.Пушкина» города Набережные Челны, бронзовыми призерами стали ученики МБОУ «Лицей №14» из Нижнекамска.

- Приятно видеть, как увеличивается количество активистов школьного самоуправления. Данная площадка и кадры, которые мы воспитали в Российском движении школьников, станут основой и опорой молодежного движения, - сказала Алиса Крюкова.



Кстати

Конкурс «СОК. Стань Одной Командой» стартовал в Татарстане 10 ноября 2016 года. В республике он проводится третий раз. Основная цель конкурса - реализация права обучающихся на участие в управлении образовательной организацией, а также развитие лидерских качеств и социальной активности детей.