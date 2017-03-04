На капитальный ремонт казанских многоэтажек в этом году выделено 1,5 млрд рублей, 52 процента из которых - средства собственников.



питально отремонтирован, производится из расчета степени износа здания и с учетом накопленных средств. На улучшение внешнего облика и внутренних коммуникаций 244 многоквартирных домов их собственники в сумме собрали более 700 млрд рублей. При этом в 67 домах уже идут ремонтные работы. Выполняют их 35 подрядных организаций.

Среди многоэтажек, ожидающих капремонта, и пять бывших общежитий, расположенных по адресам: ул. Братьев Касимовых, д. 6, ул. Качалова, д. 84, ул. Липатова, д. 15, ул. Повстанческая, д. 8 и 10. При проведении работ особое внимание будет уделено комнатам массового пользования - кухням и душевым.

Об этом на «деловом понедельнике» в мэрии столицы РТ сообщил заместитель руководителя исполнительного комитета Казани, председатель комитета жилищно-коммунального хозяйства Искандер Гиниятуллин.

- Самые строгие требования у нас к лифтам. В 45 домах произведут замену 141 лифта, все они будут приспособлены и для маломобильных групп населения. Также в рамках капитального ремонта планируется выполнить ремонт систем центрального отопления 69 домов и электроснабжения 54 домов. В 62 домах заменят системы холодного водоснабжения и водоотведения, в 20 - горячего водоснабжения. В 19 домах будет произведен ремонт подвала, в 70 - крыши, в 69 - фасада. 42 объекта будут оснащены пандусами и другим оборудованием для маломобильных граждан. В 57 домах обновятся подъезды, - объяснил Искандер Гиниятуллин.

Продолжается работа и по переводу жилья на индивидуальное отопление. Как показал опыт, это снижает потери тепловой энергии на 20 - 40%, а размер платы за горячую воду для жильцов уменьшается на величину до 20%. Напомним, на сегодняшний день 264 многоквартирных дома переведены на индивидуальные теплопункты.

В рамках капитального ремонта в этом году планируется провести энергообследование 62 домов. В 114 домах установят 148 узлов погодного регулирования отопления. После произведенных работ 62% от общего числа объектов города будут оснащены узлами погодного регулирования.

- Проект затрагивает и ремонт социальных объектов города. В текущем году будет улучшен облик 12 школ и 9 детских садов. На время проведения работ учебный процесс не будет приостановлен. Воспитанников же детских садов переведут в соседние дошкольные учреждения. Отмечу, в рамках капитального ремонта новые помещения не формируются, лишь ремонтируются имеющиеся. Два года назад благодаря программе «Дорожная карта» шести детским садам были возвращены здания, которые использовались не по назначению. В них открылись 40 новых групп, - добавил Искандер Гиниятуллин.

На сегодняшний день в городе насчитывается 138 старых школ, в 122 из которых уже произведен ремонт. Как говорилось выше, еще 12 на очереди. Останутся неотремонтированными в этом году лишь четыре школы, здания трех из них - памятники исторического наследия. Последние не внесены в программу из-за необходимости проведения реставрационных работ. Всего на ремонт школ и детских садов выделено 526 млн рублей.

Помимо этого, планируется отремонтировать еще и 8 подростковых клубов, в которых обновят мебель и оборудование для кружков, будет закуплен необходимый спортинвентарь. В результате в клубах появится возможность открывать новые секции и кружки. Ожидается, что охват детей при этом увеличится в два раза.