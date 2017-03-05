Матч между «Анжи» и «Рубином» в Каспийске завершал программу 18-го тура РФПЛ, и мог дать ответы на многие вопросы.

Казанцы стартовали с места в карьер, но до Жонатаса мяч дважды довести не смогли. А вот игрок хозяев Фидель вполне мог на 4-й минуте пробить Рыжикова, но удар у него не получился. Далее игра выровнялась, и тут выяснилось, что «Рубин» по игре отнюдь не является фаворитом. Игроки «Анжи» играли широко и конструктивно, а вот атаки казанцев выглядели неубедительными.

На 23-й минуте хозяева имели прекрасный шанс выйти вперед, но Кацаев, которого в штрафной сбил Санчес, с точки угодил точно в Рыжикова, упавшего по центру ворот. Так что в первом тайме скорее хозяева могли горевать об упущенном моменте – гости не создали вблизи ворот Юрченко ничего.

На старте второго тайма Жонатас проверил реакцию Юрченко, но это был лишь момент – «Анжи» явно гнул свою линию. На 75-й минуте «Рубин» еще раз имел шанс отличиться, но вновь спас хозяев Юрченко. Беда пришла к хозяевам на 76-й минуте, когда за вторую карточку желтого цвета одному игроку «Анжи» получил удаление. А еще через четыре минуты атаку, которую разогнал Жонатас, завершил точным дальним ударом Канунников – 0:1.

Дисциплины, чтобы сохранить победный счет до конца встречи, у «Рубина» хватило.