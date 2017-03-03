В преддверии Международного женского дня в Казанской Ратуше подвели итоги ежегодного городского конкурса «Женщина года. Мужчина года: женский взгляд», сообщает официальный портал мэрии Казани.

Сегодня в зале собрались представительницы прекрасного пола, успешно работающие в самых разных областях: здравоохранении, образовании, культуре, политике, промышленности и бизнесе, а также многодетные матери, своим примером показывающие крепость и ценность семейных отношений.

Ильсур Метшин поздравил женщин с наступающим праздником от имени всех мужчин Казани, депутатов, руководителей предприятий и бизнес-сообщества: «Искренне рад приветствовать вас в этот весенний день. Сегодня в зале - лучшие из лучших. Вы - наши соратники во всех отраслях, вы - наша опора и всегда даете повод для гордости. Мы, в свою очередь, будем делать все возможное, чтобы вы жили в самом лучшем, комфортном городе. Любите и будьте любимы. Искренне поздравляю вас с весенним праздником», - обратился к женщинам Мэр.

Среди награжденных - женщины и мужчины, внесшие значительный вклад в социально-экономическое развитие республики и города, в развитие культуры, науки, воспитание подрастающего поколения, в укрепление института семьи. По итогам конкурса определили победителей в 9 номинациях. Церемония награждения сопровождалась творческими номерами и видеорядом, рассказывающем об участниках и победителях конкурса.

Победу в номинации «Женщина - мать» завоевала Раиса Верниковская, вместе с мужем воспитывающая десятерых детей. В большой, активной и дружной семье Верниковских - более 60 грамот и дипломов за победы и участие в различных конкурсах и фестивалях. Сама победительница не считает себя героиней, а обычной мамой, сильно любящей своих детей.

Почетный директор музея истории К(П)ФУ Стелла Писарева удостоена звания «Женщина - культура и духовность». Стелла Владимировна целиком посвятила свою жизнь музейному искусству, ее стаж работы - более 70 лет. Многолетний труд Стеллы Владимировны отмечен Благодарственным письмом Президента Татарстана, многочисленными грамотами и дипломами за вклад в просветительскую деятельность.

Победителем в номинации «Женщина - бизнес-леди» стала директор ООО «МастерСити», создатель детского города профессий «КидСпейс» Елена Тихонова. Под руководством Елены Петровны трудятся 80 сотрудников. В детском городе, созданном матерью троих детей, ребята через игру знакомятся с разными профессиями. Елена Петровна активно участвует и в благотворительности - более 600 детей из малообеспеченных семей, детей-сирот и инвалидов смогли принять участие в проектах детского города профессий «КидСпейс».

«Женщиной-лидером» в этом году стала председатель правления АО «Татсоцбанк», депутат Госсовета РТ Анастасия Колесова. В 2016 году банк победил в конкурсе и стал оператором программы льготного кредитования на муниципальном уровне в качестве поддержки малого и среднего бизнеса. Анастасия Николаевна - активный общественный деятель, участвующая в благотворительности, а также мама двух дочерей.

Победу в номинации «Женщина-ученый» разделили доцент кафедры гражданского права К(П)ФУ Ольга Низамиева и ведущий инженер-конструктор НПО ГИПО Дина Шарифуллина. Ольга Николаевна является автором более 100 научных работ, руководит студенческим кружком, награждена Благодарственным письмом Министерства образования и науки РТ, является третейским судьей при Торгово-промышленной палате РТ. Умение сосредоточиться на деталях, ораторский талант и энергия поиска позволили ей занять достойное место в научном сообществе. Дина Шарифуллина - не менее известный в профессиональном кругу ученый-практик, занимающийся разработкой оптических схем. Заслуга Дины Нургазизовны - соавторство 17 патентов.

«Женщиной - примером года» названа помощник Президента РТ Наталия Фишман, с марта 2015 года курирующая программу развития общественных пространств. Благодаря деятельности помощника Президента РТ благоустроены парк Черное озеро, сквер на ул.Академика Парина, парки Урицкого, Крылья Советов, Горкинско-Ометьевский лес и другие. Горожане активно участвуют в обсуждении реновации городских зон отдыха.

Победу в номинации «Моя судьба - моя профессия» разделили электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования ПАО «Казанский вертолетный завод» Татьяна Воскресенская и начальник монтажно-сборочного цеха ПАО «Казанский электротехнический завод» Татьяна Фомина. Татьяне Воскресенской, заслуженному ветерану завода, хорошие организаторские способности не первый год помогают решать сложные производственные задачи. Кроме того, она - достойный продолжатель семейной традиции - общий трудовой стаж членов ее семьи на этом заводе составляет 139 лет. Еще один победитель в номинации Татьяна Фомина работает 30 лет на электротехническом заводе. Под ее руководством создана уникальная площадка по освоению навыков, которая успешно применяется на предприятии.

Победу в номинации «Героиня «третьего» возраста» завоевала директор ООО «Авиценна-эндокринология» Лидия Анчикова. Лидия Ивановна - заслуженный врач РТ, с именем которой связаны многие успехи школы эндокринологии. Лидия Ивановна первая в городе открыла частную медицинскую клинику, которая в 2014 году была признана одной из лучших в России.

Помимо награждения прекрасной половины человечества сегодня отметили и мужчин, добившихся значительных успехов в профессиональной и общественной деятельности. Так, «Мужчиной - благородное сердце» признан директор благотворительного фонда «День добрых дел» Рустем Хасанов. Рустем Хасанов - автор многочисленных благотворительных проектов, самый крупный из которых - изготовление мебели для особенных детей. Более 1000 ребят уже получили такой подарок. Благодарностью Мэра Казани отмечен пенсионер, сторож детского сада №79 комбинированного вида Приволжского района Ильдар Калимуллин, известный в городе изготовлением дворовых скульптур.

Также Ильсур Метшин вручил городские награды жительницам Казани, внесшим значительный вклад в развитие столицы Татарстана. Почетное звание «Заслуженный экономист РТ» присуждено главному бухгалтеру МУП «Ритуал» Розе Шарафутдиновой. Знак отличия «За безупречную службу Казани» вручен начальнику отдела стандартизации ПАО «Казанский вертолетный завод» Людмиле Шишкиной.

Почетные грамоты вручены шлифовщику АО «КМПО» Рушании Залялетдиновой, музейному смотрителю АО «КМПО» Лидии Ивановой, медсестре хирургического кабинета городской детской поликлиники №7 Елене Соловьевой, директору детской художественной школы №1 Наталье Тишенковой.

Благодарностью Мэра Казани отмечены экономист по труду ПАО «Казаньоргсинтез» Зульфия Гибадуллина, директор Дома культуры в пос.Красная Горка Елена Федорушкина. Кроме того, Благодарственное письмо Мэра Казани вручено семье Игоря и Альфии Ащеуловых, воспитывающих шестерых детей.

В завершение праздника участников церемонии по традиции поздравили депутаты Казгордумы, которые подготовили для них творческий номер. Приятным сюрпризом для женской половины зала стали видеопоздравления от Валерия Меладзе, Сосо Павлиашвили, Льва Лещенко, Александра Реввы и других известных мужчин России.