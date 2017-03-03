Сегодня в Казани подвели итоги республиканского конкурса «Женщина года. Мужчина года: женский взгляд». Заявки на участие прислали более 700 жительниц и жителей Татарстана из 45 районов республики. До финала дошли 130 человек, из которых жюри выбрало 19 победителей в 10 номинациях.

Дипломы и ценные подарки победителям вручали Государственный Советник РТ Минтимер Шаймиев, руководитель Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа» Айрат Зарипов, заместитель Председателя Госсовета РТ, исполнительный директор Республиканского Фонда «Возрождение» Татьяна Ларионова, министр труда, занятости и социальной защиты РТ Эльмира Зарипова и директор музея-заповедника «Казанский Кремль» Зиля Валеева.

В номинации «Женщина – мать» победительницами стали: Светлана Мулланурова из Набережных Челнов, Дарья Хузина из Нижнекамского района и Рушания Шамилова из Сабинского района. Все мамы многодетные.

В номинации «Женщина – культура и духовность» лучшими признаны главный редактор газеты «Казанские ведомости» (директор филиала АО «ТАТМЕДИА») Венера Якупова и директор Беловского СДК (Аксубаевский район) Тамара Андреева.

В номинации «Женщина – ученый» победа досталась профессору кафедры биомедицинской инженерии и управления инновациями Инженерного института КФУ Ирине Ситдиковой.

Лучшими в номинации «Женщина - бизнес-леди» признаны руководитель крестьянско-фермерского хозяйства из Азнакаевского района Минзиля Вафина и руководитель крестьянско-фермерского хозяйства из Рыбно-Слободского района Мадина Гильмуханова.





Победу в номинации «Героиня третьего возраста» заслуженно отдали председателю комиссии Совета ветеранов Альметьевского района по работе с тружениками тыла Ираиде Коршуновой.

В номинации «Женщина – пример года» победили инвалид 1 группы Миляуша Хасанова из Мамадышского района, заместитель директора Казанского техникума информационных технологий и связи Дамира Рамазанова и специалист по АСУ ПАО Центра автоматизации «Нижнекамскнефтехим» Алсу Марданова.

В номинации «Женщина-лидер» победа досталась директору Елабужского института - филиала КФУ Елене Мерзон, главе Новокашировского сельского поселения Лилие Гиниятуллиной и председателю областной общественной организации «Конгресс татар» Челябинской области Лене Колесниковой.





В номинации «Женщина – моя судьба - моя профессия» победили контролер ОТК ОАО «Бугульминский электронасосный завод» Татьяна Шайхутдинова и оператор цеха поддерживания пластового давления НГДУ «Лениногорскнефть» ПАО «Татнефть» Татьяна Бронникова.

На конкурсе огласили итоги мужской части конкурса. В номинации «Мужчина-лидер» победил генеральный директор ПАО «Таттелеком», президент баскетбольного клуба «Казаночка», депутат Госсовета РТ Лотфулла Шафигуллин. В номинации «Мужчина – благородное сердце» диплом вручен артисту-кукловоду Татарского государственного театра кукол «Экият», Народному артисту РТ Александру Карпееву.