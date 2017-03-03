Портал«Детское зрение» запустил в интернете спецпроект, приуроченный ко «Всемирному дню борьбы с глаукомой», который проходит ежегодно 6 марта.

Спецпроект предназначен для родителей, которым небезразлично здоровье своих детей.К памятному дню авторы проекта разместили важную и полезную информацию от специалистов о сохранении зрения, глаукоме, а также полезный сервис по поиску подходящих клиник для осмотра ребенка в городах России.

По данным Минздрава, почти треть детей дошкольного и школьного возраста страдает глазными болезнями. А в старших классах—уже почти половина.Глаукомой в России, по оценкам экспертов, страдают около 1 000 000 человек. Примерно у каждого третьего при глаукоме наступает полная слепота.Около 50% больных глаукомой даже не подозревают о своем заболевании.Основная причина всему —игнорирование возможности болезни и несвоевременное обращение к врачу.

«Всемирный день борьбы с глаукомой»начал проводится с 2008 года по инициативе Всемирной ассоциации обществ глаукомы — WGA и Всемирной ассоциации пациентов с глаукомой — WGPA.

И призван, в том числе, обратить внимание родителей на необходимость серьезного отношения к сохранению зрения своего ребенка.

Ознакомиться с проектом подробнее можно по адресу: http://www.detskoezrenie.ru/

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