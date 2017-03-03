Опубликована программа Российского форума по управлению интернетом

7 апреля 2017 года в Иннополисе (Республика Татарстан) пройдет восьмой Российский форум по управлению интернетом (RIGF-2017). В этом году форум посвящен вопросам вовлечения в процесс глобального управления интернетом новых участников и изменения текущей повестки, которая требует обсуждения все более широкого круга смежных вопросов. Гости и спикеры мероприятия попытаются сформулировать текущие тренды в управлении интернетом и обсудить те новые вызовы, которые встают перед участниками этого процесса.

На сайте RIGF 2017 опубликована программа мероприятия. Во время форума пройдут секции, посвященные вопросам кибербезопасности, технологических инноваций, теме электронного государства, а также различиям в европейском и азиатском подходе к развитию интернета. Представители разных стран обсудят, кто должен принимать более активное участие в глобальном управлении интернетом и как можно привлечь новых стейкхолдеров. Особенное внимание уделяется привлечению к управлению интернетом молодежи, поэтому в рамках форума исполнительный директор APTLD Леонид Тодоров прочитает специальную лекцию об основах управления интернетом для студентов и молодых специалистов из Татарстана.

Среди докладчиков RIGF 2017 – известные российские и зарубежные эксперты: Али Альмешал (ISOC), Роберто Гаэтано (ISOC), Олег Демидов (ПИР-Центр), Андрей Колесников (Ассоциация интернета вещей), Александра Куликова (ICANN), Дмитрий Мариничев (RadiusGroup), Нинг Конг (CNNIC), Маарит Паловирта (ISOC), Сергей Повалишев (Hoster.by), Шавкат Сабиров (IT-ассоциация Казахстана), Алексей Семеняка (RIPE NCC), Тран Мин Тан (VNNIC), Андрей Ярных (Лаборатория Касперского) и многие другие.

Также во время Форума пройдет награждение победителей конкурса IP&IT Law для студентов юридических специальностей, изучающих право в интернете и информационных технологиях.

Форум организован Координационным центром национального домена сети Интернет при поддержке Министерства связи и массовых коммуникаций РФ, Министерства информатизации и связи Республики Татарстан, ICANN, ISOC, RIPE NCC и APTLD. Партнер форума по кибербезопасности – Лаборатория Касперского.

Генеральный инфопартнер форума – информационное агентство ТАСС, специализированный инфопартнер – сетевое издание TelecomDaily.ru.

Информационные партнеры: газета «Известия Татарстана», газета «Казанские Ведомости», журналы «Эксперт Татарстан», «Мобильные телекоммуникации», «Вестник связи», «БИТ. Бизнес&Информационные технологии», «РСпектр», «Computerworld Россия», «Сonnect. Мир информационных технологий», «RUБЕЖ», «Первая миля», информационные порталы ComNews.ru, Nag.ru, 3DNews.ru, JSON.TV, MSKIT.ru, NNIT.ru, Ict-online.ru, TatCenter.ru и 12News.ru.

Для подачи заявки на участие в RIGF-2017 необходимо заполнить регистрационную форму на сайте мероприятия. Участие в форуме бесплатное.

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