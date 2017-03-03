12 марта в Буинске откроется Первый Всероссийский фестиваль театров Поволжья и Урала «Идел-Буа-Урал – пространство диалога».

Как рассказали организаторы фестиваля на пресс-конференции, состоявшейся сегодня в ИА «Татар-информ», театральный праздник продлится почти 2 недели. За это время горожане и гости Буинска смогут увидеть 13 драматических, 1 детский и 4 кукольных спектаклей ведущих театров Казахстана, Калмыкии, Республики Коми, Удмуртии, Марий Эл, Ульяновской области, Башкортостана и Татарстана. В рамках фестиваля пройдут творческие встречи, обсуждения спектаклей, в которых примут участие ведущие театральные критики страны.

Как подчеркнул театровед, директор фестивалей «Науруз» и «ремесло», эксперт фестиваля «Золотая маска» Нияз Игламов, фестиваль в Буинске уникален тем, что впервые в России маленький город, население которого около 30 тысяч человек, примет такой масштабный фестиваль. На 12 дней Буинск, действительно, станет театральной столицей Поволжья и Урала.

Подробности – в одном из ближайших выпусков «Казанских ведомостей».