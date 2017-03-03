Вчера в Казани стали известны имена обладательниц титула «Шахматная королева».

В турнире, прошедшем в Центральной спортивной детской юношеской шахматной школе олимпийского резерва им. Р. Нежметдинова, приняли участие более 60 девочек 2009-2011 годов рождения. Накануне 8 марта посоревноваться за шахматную корону приехали юные шахматистки не только из Казани, но и Атни, Высокой Горы, Зеленодольска.

В Положении турнира юным участницам было предложено прийти на соревнование в костюме шахматной королевы, и очень многие девочки проявили свою фантазию в создании оригинальных костюмов. Так что праздничный шахматный турнир превратился еще и в костюмированный показ разных образов Шахматной королевы. Кстати, все, кто пришел в костюмах, получили от организаторов соревнований специальные призы.

Победительницы турнира определись в трех возрастных категориях. Среди девочек 2009 г.р. титул «Шахматная королева» завоевала Мадина Марданова из Казани. 2 место – у Зарины Саттаровой (Зеленодольск), 3 место по праву заняла Азалия Мифтахова (Атнинский район).

У девочек 2010 г.р.призовые весь пьедестал заняли юные казанцы: 1 место – Алина Ахмадуллина, (Казань), 2 место – Диля Ситдикова (Казань), 3 место - Милана Ерамасова (Казань).

А среди участниц турнира 2011 г.р. сильнейшими стали Наиля Зарипова (Казань), Катя Ленькова (Казань) и Вероника Слепенчук Зеленодольск.