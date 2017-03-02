В казанских школах планируют полностью перевести оплату питания на безналичный расчет – картами. Это поможет исключить нарушения в столовых учебных учреждений.

В прошлом году в Казани произведены проверки 145детских садов и 352 школ, в ходе которых обнаружены случаи махинаций с продуктами и денежными средствами. Безналичный же расчет позволит родителям не только контролировать денежные средства детей, но обезопасит их чадо. Ведь в случае, если ребенок отравился, доказать что он кушал в столовой, при наличной оплате невозможно.

На сегодняшний день во всех школах города введен безналичный расчет. Но лишь в одной из них картами пользуются 100 процентов учащихся. Об этом на официальном совещании в мэрии Казани сообщила генеральный директор Департамента продовольствия и социального питания города Казани Гузель Ананьева.