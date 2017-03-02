28 февраля на официальном YouTube-канале Управления прошла онлайн-конференция на тему «Антимонопольное регулирование в сфере ОСАГО».

Напоминаем, что онлайн-конференции будут проводиться Татарстанским УФАС России ежемесячно. В случае если у вас есть вопросы, не относящиеся к тематике ближайшего мероприятия, вы можете направить их на электронный адрес to16_43@fas.gov.ru (тема письма – «Вопрос для о/к»). Ответы на интересующие вопросы вы сможете получить в ходе последующих прямых эфиров.

Кроме этого, вы можете предложить тему для следующей онлайн-конференции. Предложения принимаются на указанный выше электронный адрес: to16_43@fas.gov.ru и по телефону: (843) 236-89-22 (пресс-служба Татарстанского УФАС России).