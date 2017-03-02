В Казани проходят Дни открытых дверей для родителей воспитанников детских садов и учащихся школьных учреждений.

В прошлом году около 2 тысяч родители попробовали блюда, которыми ежедневно питаются их дети. В этом году Дни открытых дверей продолжаются. Они направлены на разъяснительную работу с мамами и папами, объяснения норм СанПина.



На прошлой неделе в дегустации приняло участие 35 детских садов. По завершении мероприятия организаторы провели анкетирование. Как показали его результаты, 85 процентов родителей считают меню разноплановым. Однако 50 процентов детей не любят рыбу, 30 - капусту и 10 – вареную морковь. А эти блюда должны быть в рационе растущего организма.

Об этом на деловом понедельнике в мэрии Казани сообщила генеральный директор Департамента продовольствия и социального питания города Казани Гузель Ананьева.