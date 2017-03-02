В этом году в городе планируют отремонтировать 244 многоквартирных дома и 24 социальных объекта. В рамках капремонта будет продолжена работа по переводу жилья на индивидуальное отопление.

На капитальный ремонт в этом году выделено 1,5 млрд рублей, 52 процента из которых средства собственников. В числе отремонтированных домов будут и пять общежитий. Особое внимание уделяется переводу жилья на индивидуальное отопление – оно позволяет сэкономить 20-40 процентов тепловой энергии. Об этом на деловом понедельнике в мэрии Казани сообщил заместитель руководителя Исполнительного комитета Казани, председатель Комитета жилищно-коммунального хозяйства Искандер Гиниятуллин.

В рамках программы по ремонту социальных объектов новый облик получат не только школы, детсады, но и 8 подростковых клубов. На ремонт последних выделено свыше 43 млн рублей.