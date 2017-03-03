Сегодня в Москве актеры Русского драматического театра «Мастеровые» из Набережных Челнов представит свой спектакль «Кроличья нора». Спектакль пройдет на сцене Театрально-культурного центра им. Вс. Мейерхольда в рамках внеконкурсной программы театрального фестиваля «Золотая маска».
В конкурсной программе «Театральной маски» участвуют два спектакля татарстанских театров. Спектакль «Сак-Сок» театра кукол г. Набережные Челны выдвинут в номинациях «Лучший спектакль в театре кукол», «Лучшая работа режиссера», «Лучшая работа художника».
Спектакль «Из глубины... (Художник Винсент Ван Гог)» казанского театра юного зрителя представлен в номинациях «Лучший спектакль в современном танце», «Лучшая работа композитора», «Лучшая работа балетмейстера/хореографа», «Лучшая работа художника по костюмам».
Эти спектакли будут показы в Москве в рамках фестиваля в апреле. А сама церемония вручения Российской национальной театральной премии «Золотая маска» состоится 19 апреля на сцене Музыкального театра им. К.С. Станиславского и В.И. Немировича-Данченко.
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