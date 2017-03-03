В понедельник в Казани состоится всероссийская учеба, посвященная благоустройству дворов.

Проект начинает действовать во всех регионах России. Его цель - прием предложений граждан по благоустройству дворов. Активисты движения будет выходить во дворы, встречаться с людьми, обсуждать с ними эту проблему и определять конкретные меры по приведению конкретных дворов в порядок.

В рамках федерального бюджета запланировано 20 миллиардов рублей, которые будут направлены в 72 региона, рассказал депутат Госдумы Александр Васильев. До 15 марта должны быть приняты региональные программы благоустройства городской среды. На дворы из федеральной субсидии направляется 2/3 средств, а 1/3 пойдет на общественные территории – это благоустройство парков, скверов, бульваров.