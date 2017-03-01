Волейболистки «Динамо» в первом противостоянии плей-офф чемпионата России сумели в двух матчах одолеть «Протон» из Саратовской области и вышли в полуфинал турнира.
После победы динамовок в Казани (3:0) противостояние продолжилось в Саратове, но преимущество казанской команды и на выезде было неоспоримым – 3:0 (25:15, 26:24, 25:16). В полуфинале наши девушки, скорее всего, сыграют с «Уралочкой», а в ближайшем матче 7 марта дома продолжат борьбу за Кубок ЕКВ в матче против белградского клуба «Визура».
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