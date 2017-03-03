Консультативная группа будет работать 4 и 5 марта с 12:00 до 19:00.

Консультативная группа по вопросам правовой поддержки клиентов «ТФБ-Финанс» будет осуществлять поддержку граждан в Торгово-промышленной плате РТ, сообщает пресс-служба Министерства экономики РТ.

Помощь будет осуществляться по правовым вопросам и составлению исковых заявлений в части признания сделок, связанных с передачей в доверительное управление денежных средств, недействительными.

Группа будет работать 4 и 5 марта с 12:00 до 19:00.