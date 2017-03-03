По темпам строительства Татарстан опережает средний российский показатель.
В Татарстане введено в эксплуатацию почти 469 тыс. кв. метров жилья, что составляет 19,5 % от годового плана. Средний показатель по России составляет порядка 81 процента. Такие цифры прозвучали сегодня на совещании в режиме видеоконференции в Доме Правительства. Провел совещание Президент Татарстана Рустам Минниханов.
«По программе социальной ипотеки мы сегодня ввели 1202 квартиры. За последние 2 недели в органах статистики зарегистрированы еще 6 домов на 509 квартир», – сообщил министр строительства, архитектуры и ЖКХ республики Ирек Файзуллин.
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