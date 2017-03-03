Министр строительства, архитектуры и ЖКХ республики призвал районы усилить работу по профилактике производственного травматизма.
Данное обращение прозвучало во время совещания в режиме видеоконференции, которое состоялось сегодня в Доме Правительства РТ под председательством Рустама Минниханова.
В совещании также приняли участие пемьер-министр республики Ильдар Халиков, руководители министерств и ведомств РТ, главы муниципальных районов и образований, крупных предприятий и организаций региона.
Ирек Файзуллин отметил, что начало года можно считать неудачным, тк случилось 4 несчастных случая и получается, что снижено надзорное напряжение на строительных площадках.
Ирек Файзуллин призвал обратить внимание на данную проблему и усилить работу муниципальных комиссий.
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