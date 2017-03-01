Очередной матч Евролиги казанский УНИКС проводил на своей площадке против турецкого клуба «Анадолу Эфес» и снова проиграл – обидно.
Счет не должен раздражать – это для команды уже обыденность: проигрывать на последних минутах.
Даже безупречная игра Антона Понкрашова в первой половине матча не помогла – защита УНИКСА не выдерживает никакой критики. В итоге – 92:97 (22:22, 21:27, 18:20, 21:13, 10:17). Хвала Лэнгфорду, что смог перевести встречу в овертайм, но помочь ему в этом самом овертайме было некому.
Loading...