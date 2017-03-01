Татарстанский лыжник, воспитанник зеленодольской школы Андрей Ларьков на чемпионате мира в финском Лахти в составе сборной России в эстафетной гонке 4х10 км завоевал серебряную медаль. Россияне уступили норвежцам всего 4,6 секунды.