Одной из задач временных администраций, назначенных АСВ, является подготовка заявлений о признании банков банкротами.

Национальный банк Татарстана распространил подробную информацию, касающуюся ситуацию в финансовой сфере, и банков, которые накануне лишились лицензий.

Приказами Банка России от 03.03.2017 № ОД-542, № ОД-546, № ОД-550 отозваны лицензии у ПАО «Татфондбанк», ПАО «Интехбанк» и «АНКОР БАНК» (АО) и назначены временные администрации из числа сотрудников Банка России сроком действия до момента назначения в соответствии с Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве)» конкурсного управляющего либо назначения в соответствии со статьей 23.1 Федерального закона «О банках и банковской деятельности» ликвидатора.

Отзыв лицензии на осуществление банковских операций, осуществленный до срока окончания действия моратория на удовлетворение требований кредиторов, не отменяет правовые последствия его введения, в том числе обязанность государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» по выплате страхового возмещения по вкладам.

Застрахованными (подлежащими к возмещению через АСВ) являются средства граждан, размещенные на срочных вкладах и вкладах до востребования, включая валютные вклады; на текущих счетах, в том числе используемых для расчетов по банковским картам, для получения зарплаты, пенсии или стипендии; на счетах индивидуальных предпринимателей. Страховое возмещение выплачивается вкладчику в размере 100 процентов суммы всех его счетов (вкладов) в банке, в том числе открытых для осуществления предпринимательской деятельности, но не более 1,4 млн рублей в совокупности. Сумма, не компенсированная страховкой, будет погашаться в ходе ликвидации банка в составе требований кредиторов первой очереди (для счетов ИП, открытых для осуществления предпринимательской деятельности, — в составе третьей очереди). По банковскому вкладу (счету) в иностранной валюте страховое возмещение рассчитывается в рублях по курсу Банка России на день наступления страхового случая.

Если имеются встречные требования банка к вкладчику, то при расчете возмещения их сумма вычитается из суммы вкладов (счетов), при этом погашение указанных требований не происходит.

Для оперативного приема заявлений граждан и максимально быстрых выплат им компенсаций по вкладам АСВ использует банки-агенты. Для получения возмещения вкладчику необходимо представить в банк-агент только паспорт, а также заполнить заявление о выплате возмещения по установленной форме. Бланки заявлений можно получить и заполнить в подразделениях банков-агентов, осуществляющих выплату возмещения по вкладам. Заявления о выплате страхового возмещения могут подаваться вкладчиками в течение всего периода ликвидации банка.

С заявлением о выплате возмещения вкладчик может обратиться как лично, так и через своего представителя, полномочия которого должны быть подтверждены нотариально удостоверенной доверенностью (примерный текст доверенности размещен на официальном сайте Агентства (www. asv. org. ru) в разделе «Страхование вкладов/Бланки документов»).

Вкладчики могут получить возмещение по вкладам (счетам), открытым не для осуществления предпринимательской деятельности, как наличными денежными средствами, так и путем перечисления денежных средств на счет в банке — участнике системы обязательного страхования вкладов, указанный вкладчиком.

Дополнительная информация о порядке выплаты страхового возмещения может быть получена вкладчиками по телефону горячей линии АСВ (8-800-200-08-05), а также на сайте АСВ в разделе «Страхование вкладов/Страховые случаи» (www. asv. org. ru).

Главными задачами временной администрации являются осуществление обследования кредитной организации с целью определения стоимости имущества (активов) кредитной организации, установление признаков несостоятельности (банкротства) и подготовка ходатайства о направлении Банком России в арбитражный суд заявления о признании кредитной организации банкротом или о ее ликвидации.

Для установления кредиторов кредитной организации и размера их требований к кредитной организации временная администрация осуществляет учет требований кредиторов в реестре требований кредиторов.

Для включения в реестр кредиторы кредитной организации (физические и юридические лица) должны предъявить свои требования к кредитной организации в любой момент в период деятельности временной администрации по управлению кредитной организацией. При предъявлении таких требований кредитор обязан указать наряду с существом предъявляемых требований сведения о себе, в том числе фамилию, имя, отчество, дату рождения, реквизиты документов, удостоверяющих его личность, и почтовый адрес для направления корреспонденции (для физического лица), наименование, место нахождения (для юридического лица), а также банковские реквизиты (при их наличии).

Принятие арбитражным судом решения о признании кредитной организации банкротом влечет за собой открытие конкурсного производства. Конкурсное производство вводится сроком на один год.

Основной задачей конкурсного управляющего является формирование реестра требований кредиторов, а также конкурсной массы.

В целях конкурсного производства конкурсный управляющий устанавливает срок предъявления требований кредиторов, по истечении которого реестр требований кредиторов считается закрытым. Срок предъявления требований кредиторов не может быть менее шестидесяти дней со дня опубликования сообщения о признании кредитной организации банкротом и об открытии конкурсного производства.

Требования о включении в реестр требований кредиторов могут быть предъявлены конкурсному управляющему в любой момент в ходе конкурсного производства (в том числе в случае, если такие требования не были предъявлены в течение срока действия временной администрации). Указанные требования предъявляются с приложением вступивших в силу решений суда, арбитражного суда, определений о выдаче исполнительного листа на принудительное исполнение решений третейского суда или иных судебных актов, а также подлинных документов либо их надлежащим образом заверенных копий, подтверждающих обоснованность этих требований.

Все имущество кредитной организации, имеющееся на день открытия конкурсного производства и выявленное в ходе конкурсного производства, составляет конкурсную массу. Кредитные организации, у которых были отозваны лицензии, владеют недвижимым имуществом (офисы, помещения, техника, земельные участки), а также финансовыми активами (вложения в ценные бумаги и др.), которые имеют определенную рыночную стоимость. Все указанное имущество подлежит оценке конкурсным управляющим в целях формирования конкурсной массы.

Из конкурсной массы осуществляется исполнение обязательств перед кредиторами кредитной организации в очередности, установленной статьей 189.92 Федерального закона № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)».

В первую очередь удовлетворяются требования физических лиц, перед которыми кредитная организация несет ответственность за причинение вреда их жизни или здоровью, по заключенным с кредитной организацией договорам банковского вклада (счета) (за исключением требований физических лиц, занимающихся предпринимательской деятельностью без образования юридического лица, если счета открыты для осуществления предусмотренной законом предпринимательской деятельности), требования АСВ по договорам банковского вклада (счета), перешедшие к нему в соответствии с ФЗ «О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации».

Во вторую очередь удовлетворяются требования по выплате выходных пособий и оплате труда лиц, работающих или работавших по трудовому договору, требования по выплате вознаграждений авторам результатов интеллектуальной деятельности, требования об уплате удержанных до отзыва лицензии на осуществление банковских операций сумм налога на доходы физических лиц и членских профсоюзных взносов.

В третью очередь удовлетворяются все иные требования, не относящиеся к первой и второй очереди (в том числе требования юридических лиц).