48-летний житель Альметьевска долгое время не оплачивал жилищно-коммунальные услуги. В результате у мужчины образовался долг в 258 тысяч рублей.

В рамках исполнительного производства судебный пристав принял решение о наложении запрета на регистрационные действия в отношении квартиры неплательщика. Иными словами, гражданин не смог бы ее продать. Копии постановления были вручены должнику.

Сотрудники ССП России по РТ уже собирались навестить нерадивого жильца, чтобы арестовать бытовую технику, однако повторного визита не потребовалось – собственник жилплощади, опасаясь за свое имущество, сам явился к приставам и полностью погасил задолженность, в том числе и исполнительский сбор в размере 18 тысяч рублей, сообщает пресс-служба УФССП России по РТ.

Исполнительное производство окончено фактом погашения долга.