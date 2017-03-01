Президент РТ поставил правоохранительным органам задачу не допустить вывода активов банков.

Президент Татарстана Рустам Минниханов провел экстренное совещание с руководителями правоохранительных и надзорных органов, сообщает пресс-служба Президента.

Совещание было связано с отзывом лицензий у Татфондбанка и Интехбанка. В рамках совещания Миннихановым была поставлена задача не допустить вывода активов банков. Данная мера призвана обеспечить выплаты пострадавшим клиентам банков.

Также Президентом была озвучена необходимость привлечения к ответственности всего круга лиц, причастного к создавшемуся кризису в банковской сфере.